U Ukrajini rat traje već 110 dana. Sjeverodonjeck je postao epicentar borbi za kontrolu nad Donbasom. Dijelovi grada sravnjeni su sa zemljom. Ruske snage zauzele su većinu grada, ali ukrajinske snage i dalje kontroliraju industrijsku zonu i kemijsku tvornicu gdje su se sklonile stotine civila. U Rusiji su u nedjelju proslavili nacionalni praznik, a u Moskvi su otvorili svoj lanac brze prehrane nakon što se iz zemlje povukao McDonald's.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:



7:00 Ruske snage su uništile dva mosta prema Severodonjecku, za koji se već tjednima vode žestoke borbe.

"Treći most je pod neprestanom vatrom. Star je i u kritičnom stanju, kamioni ga ne mogu koristiti zbog visokog rizika od kolapsa. Ako i ta ruta bude uništena, Severodonjeck će biti odsječen", upozorio je guverner istočne regije Luhansk Serhij Hajdaj.



Two bridges on the approach to #Severodonetsk have been destroyed by russian forces. The third bridge was under constant fire today.

It is old and in a critical state, trucks can’t use it due to the high risk of collapse. If this route is destroyed, Severodonetsk will be cut off pic.twitter.com/FilR13VVO0