Čak 11 dojavi o podmetnutim eksplozivnim napravama dobila je u nedjelju zagrebačka policija. Kako otkriti počinitelja? Domagoj Mikić razgovarao je sa stručnjakom.

Izvršni direktor Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Ante Letica kazao je kako se nada da će službe uspjeti ući u trag onima koji su slali mailove o bombama u trgovačkim centrima.

"No s obzirom na domenu i na servere odakle je to došlo, mislim da će biti vrlo teško. Ali nikad nije kasno da se otkrije počinitelj", dodao je.

Ispostavilo se da su dojave stigle s ruske domene. Je li izgledno da će naše službe tražiti pomoć ruskih kolega?

"Iskreno ne znam. Mislim da će uputiti dopis ruskim službama, a hoće li dobiti odgovor ruskih službi, to sumnjam", kaže Letica.

Dodaje da je SOA obavezna postupati po ovim pitanjima.

"To je dojava koja bitno narušava sigurnost, stvara strah i paniku među građanima. Ona ima operativne i operativno-tehničke mogućnosti i sama i u sklopu suradnje s partnerskim službama da riješi slučaj. Ne danas, ne sutra, ali može riješiti", kaže.

"MUP i SOA opremljeni"

Dodaje da je teško govoriti o motivu te da se ne zna je li riječ o pojedincu, nekom iz organiziranog kriminala, poremećenoj osobi, je li to netko tko je sponzoriran od druge, strane obavještajne službe.

Poruka je napisana na vrlo lošem hrvatskom jeziku. Letica ne zna je li riječ o triku, ali napominje kako nije vrijeme za špekuliranje.

U većini ovakvih slučajeva u prošlosti, pošiljatelji su bili domaći ljudi. Ako se utvrdi da je ovaj put riječ o stranom državljaninu, može li biti izručen?

"To je pitanje međunarodne kazneno-pravne pomoći. Pitanje centralnog uhidbenog naloga. Ali ako on nije iz tih domena EU-a, teško ili nikako ćemo doći do te osobe. Osim ako domicilna zemlja ne preuzme kazneni progon", kaže stručnjak. Smatra da možemo očekivati nastavak ovakvih dojava.

"S time što mi sad razgovaramo o tome, što mediji pišu o tome oni su postigli cilj. Izašli su na javnu scenu, unijeli strah, nesigurnost, napravili su materijalnu štetu. To je njima vrlo prijemčivo. Možemo očekivati, s obzirom na sezonu, na veliki broj ljudi, možemo očekivati i to... Zato bi bilo dobro da se počinitelji što prije pronađu i primjereno kazne", predviđa Letica.

Dodaje da su MUP i SOA opremljeni i osposobljeni tako da mogu otkriti počinitelja.

"Bit će vrlo teško, no nije nemoguće da se on otkrije i puno brže nego što smo mislili", zaključuje stručnjak.

