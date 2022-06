Njemački kancelar Olaf Scholz je kategorički i jasno tražio da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, potvrdio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslije razgovora sa šefom njemačke vlade.

"Scholz je decidirano, jasno i oštro tražio da se priključimo sankcijama protiv Ruske Federacije i da podržimo europske restriktivne mjere protiv Rusije" prenio je Vučić njegovu poruku.

Njemački kancelar nije izravno ponovio to stajalište, ali je naglasio kako je važno da "svi rade na tome da se što veći broj zemalja priključi sankcijama i pomoći Ukrajini kako bi mogla sama odrediti svoju budućnost i braniti svoj integritet i teritorijalnu cjelovitost".

"Svi moraju znati da sadašnji paket sankcija neće tek nestati jer su one uvjet da Rusija prihvati da neće moći diktirati, već pregovarati o miru s Ukrajinom i dogovoriti sporazum o zaštiti ukrajinskog integriteta. Rekli smo da to očekujemo i od zemalja koje žele pridužiti EU", naglasio je Scholz.

Na pitanje Süddeutsche Zeitunga znači li to da se sankcije uvedu "odmah" ili s vremenom, njemački kancelar je odgovorio kako je na zapadnobalkanskoj turneji kako bi "omogućio pristupanje" zemalja regije Uniji.

Vučić: "Kad su to Hrvati imali svoj stav, osim negativnog prema Srbiji, a ne stav čopora?!"

"Jasno je i očigledno da sve zemlje koji žele biti članice trebaju poduzeti sve u režimu sankcija", rekao je Scholz, koji je danas bio na Kosovu, a sutra će u Sjevernu Makedoniju i u Bugarsku koja je blokira u pristupu EU.

Vučić prvi put čuo za obostrano priznanje Kosova i Srbije

Srbijanski predsjednik izjavio je kako je danas na tiskovnoj konferenciji u Prištini prvi put eksplicitno čuo da je obostrano priznanje Kosova i Srbije uvjet za europske integracije.

"To ranije nismo čuli ni od koga iz Europe, čuli smo za sveobuhvatnu normalizaciju odnosa, ali nitko u Europi nije tražio međusobno priznanje - to smo čuli danas na konferenciji za novinare u Prištini i to se događa na štetu Srbije", rekao je Vučić komentirajući raniju Scholzovu izjavu u Prištini.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem, njemački je kancelar Scholz rekao da "dvije zemlje koje se ne priznaju ne mogu biti dio EU-a" i pozvao Srbiju i Kosovo da budu pragmatični i postignu sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa koji na kraju mora riješiti i pitanje priznanja.

"Takvu histeriju nisam dugo vidio": Vučić komentirao Plenkovićeve izjave i otkazani posjet Sergeja Lavrova

Vučić je, pak, Kosovo stavio u kontekst Ukrajine. "Naš odnos prema Kosovu je drugačiji od nego vaš - onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, toliko Srbi vole tereritorijalni integritet Kosova, o kojem svjedoči i Rezolucija UN-a koja govori o tom teritorijalnom integritetu (Srbije)", rekao je Vučić.

"Stvari se mijenjaju na štetu Srbije, upravo onako kako sam i predvidio da će da se događati, prateći što se događa u drugim dijelovima Europe", kazao je Vučić.

Istaknuo je da mu je važno što kancelar "razumije suštinu problema" i da zna da se stvari rješavaju "korak po korak" te naglasio da "Srbija nikada nije odustala od dijaloga i da nikada nije odbila nijedan sastanak".

Scholz je je u pogledu normalizacije odnosa rekao kako je došao ohrabriti sve političke vođe "da dođu do pomaka i da se učini niz malih koraka" koji potiču napredak u cjelini.