Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 16. dan. Potpuno je prekinuta komunikacija s nuklearkom u Černobilu. Rusija javlja da Ukrajincima omogućuje pristup oštećenom dalekovodu. SAD i Velika Britanija smatraju da bi Putin mogao upotrijebiti kemijsko oružje na Ukrajini.

U Ukrajini je bombardirano više od 60 bolnica.

Rusija je najavila svakodnevno otvaranje humanitarnih koridora prema Rusiji od 10 sati.

Potpuno je prekinuta komunikacija s nuklearkom u Černobilu. Rusija je objavila da će Ukrajincima omogućiti pristup do dalekovoda kojeg treba sanirati.

SAD i Velika Britanija su zabrinute, smatraju da bi Putin mogao upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini.

2:40 Oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je se pribojava ruskih napada kemijskim i biološkim oružjem.

''Navodno razvijamo biološko oružje. Navodno pripremamo kemijski napad. To me jako brine jer smo se više puta uvjerili da kako bi se saznalo ruske planove samo treba pogledati za što optužuju druge. Širenje takvih optužbi u ruskim medijima pokazuje da su za to sposobni oni - ruska vojska i ruske specijalne službe'', napominje.

Ističe da su Rusi već koristili kemijsko oružje u drugim zemljama. ''Opet će to napraviti ako ih se ne zaustavi'', upozorava Zelenski.

2:35 Privatna američka kompanija istaknula je da se na satelitskim snimkama vidi veliki ruski vojni konvoj koji se uglavnom disperzirao i prerazmjestio. Zadnji put je viđen sjeverozapadno od Kijeva, u blizini aerodroma Antonov.

Fotografije u posjedu kompanije Maxar Technologies prikazuju da su se dijelovi konvoja razmjestili sjevernije - u blizini sela Lubjanke i da se u blizini nalaze i haubice na položajima koje su spremne za paljbu.

2:30 Visoki američki dužnosnik američkog sustava obrane rekao je da je Rusija nakon nekoliko dana zastoja postigla određeni napredak na terenu kod Kijeva u posljednjih dan ili više.

Rat u Ukrajini ponovo otvorio pitanje vojnog roka: "Trebamo imati profesionalne vojnike. Što znače ti balavci?"

Europska središnja banka: "Inflacija će biti više nego nego što se očekivalo''

2:15 Tijekom noći u potpunosti je prekinuta komunikacija s nuklearkom u Černobilu. Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko rekao je da zemlja čini "sve što je moguće" kako bi obnovila opskrbu strujom to postrojenje "što je prije moguće". Rusija je priopćila da će omogućiti prolazak ekipi iz Ukrajine kako bi sanirali kvar na dalekovodu.

Ruski interfax objavio je da će Rusija svakodnevno otvarati humanitarne koridore prema Rusiji jednostrano, bez dogovora s Kijevom, u 10 sati po lokalnom vremenu. U drugim pravcima će, kako su naveli, humanitarni koridori biti otvarani prema dogovoru. Rusija je poručila da jamče sigurnost civila.

Britanski premijer Boris Johnson kazao je kako se boji da bi Vladimir Putin mogao upotrijebiti kemijsko oružje u Ukrajini jer bi to bio njegov "uobičajeni način ratovanja" pogotovo nakon što je Moskva optužila Kijev da takvo oružje planira koristiti na bojištu. I Bijela kuća nastavlja procjenjivati moguću upotrebu kemijskog i biološkog oružja u Ukrajini.

Ruska vojska je priopćila da nije izvršila napad na bolnicu u Mariupolju. Tvrde da se radi o informativnoj provokaciji koju su organizirale ukrajinske vlasti, prenose ruski mediji.

Kako je protekao 15. dan invazije Rusije na Ukrajinu pročitajte >>OVDJE.