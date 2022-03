Jutro nakon pada, kako se čini, izviđačkog drona iz Ukrajine, još nije objašnjeno kako je moguće da je letjelica neprimjetno preletjela protuzračnu obranu NATO zemalja.

Naprosto je nevjerojatno da vojna letjelica tek tako preleti bar dvije zemlje članice NATO-a i padne usred glavnog grada jedne od njih. A čini se da se upravo to dogodilo kasno sinoć kada je Zagrepčane uzbunila snažna eksplozija kraj velikog studentskog doma i nekoliko popularnih klubova.

Ivan Selak, vjerojatno najpoznatiji hrvatski vojni pilot u mirovini, i sam je šokiran činjenicom da je letjelica neopaženo proletjela zračnim prostorom članica NATO-a. I siguran je da će NATO uskoro objaviti da letjelica nije bila neopažena, ali uvjeren je da to ipak nije tako.

"NATO zaštita zračnog prostora zemalja članica očito ne funkcionira onako kako piše u papirima. Naravno da će oni objaviti priopćenje u kojem će pisati da su objekt cijelo vrijeme pratili, da su pretpostavili o kakvoj se točno letjelici radi i da nije riječ o napadu i slično. Ali demantira ih jedna činjenica. Taj je objekt pao na glavni grad jedne članice NATO-a. To je nedopustivo", kaže nam Selak.

Iako još uvijek nema puno službenih informacija o tom objektu, najvjerojatnije ukrajinskom dronu, Selak pretpostavlja da je najvjerojatnije u Hrvatsku ušao iz mađarskog zračnog prometa.

Kako se najvjerojatnije radi o staroj, a ne modernoj letjelici, teško je vjerovati da je ona "nevidljiva", odnosno slabo vidljiva. "Ne mogu vjerovati da nije viđen i praćen. Ali je baš došao do glavnog grada članice NATO-a i tu je pao. Ovo je stvarno bizarno i smiješno. Tako me nasmijalo to da nitko ne reagira. Vjerojatno je sad panika u NATO-ovoj kontroli zračnog prostora i sad smišljaju odgovor", kaže Selak.

Je li ovo moguće objašnjenje kako je dron završio na Jarunu?

Pretpostavlja da je gubitak goriva razlog pada letjelice. "Kad letjelica padne na zemlju, a ništa ne gori, onda je vjerojatno to razlog. Da je u njoj bilo goriva, nastao bi požar", kaže vojni pilot u mirovini, koji pretpostavlja da je dron u Hrvatskoj završio jer se "oteo" kontroli. Takvim letjelicama se, naime, može upravljati tijekom leta, ali im se može i isplanirati cijela ruta leta.