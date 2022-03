Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) iz Velike Gorice prije invazije na Ukrajinu Rusiji je prodao motore za vojne helikoptere. Državna tvrtka pregovarala je prije četiri mjeseca samo s jednom stranom. Milijunski posao, doznaje Dnevnik Nove TV, sada provjerava nadležno tužiteljstvo, koje je pokrenulo izvide. Zadnja pošiljka motora u međuvremenu je zaustavljena.

Motori za vojne helikoptere, njih 22, Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) u Velikoj Gorici prodao je u Rusiju prije početka invazije na Ukrajinu. Posao težak nešto više od tri milijuna eura provjerava tužiteljstvo, potvrđeno je Dnevniku Nove TV.

"Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici zaprimilo je kaznenu prijavu anonimnog podnositelja. Povodom zaprimljene kaznene prijave provode se izvidi, a budući da su isti tajni, ne možemo Vam dati detaljnije informacije", stoji u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva na upit Dnevnika Nove TV.

Potpisnici kupoprodajnog ugovora nisu željeli stati pred kameru. To nije htio učiniti ni Zdravko Klanac, direktor ZTC-a, tvrtke u državnom vlasništvu, kao ni kupac, predstavnik Autocentra Merkur s kojim je početkom studenog prošle godine sve direktno dogovoreno. Posredovali su u daljnjoj prodaji i isporuci trećoj strani.

Nitko od njih ne otkriva tko bi to točno motore kojima resursi nisu istekli do kraja trebao koristiti i u koju svrhu. Kažu da će ih trebati remontirati, a svi detalji prodaje poslovna su tajna "...za potrebe prijevoza putnika i robe u civilnom prometu, ruskoj pravnoj osobi koja se bavi komercijalnim civilnim transportima. Kupac je ujedno i krajnji korisnik motora, a posao je sklopljen temeljem dobivene suglasnosti nadležnih državnih tijela u Hrvatskoj (...) Dosadašnje pošiljke isporučene su u dinamici kako je regulirano ugovorom, iste su predane prijevozniku i propisno ocarinjene prije ruske invazije na Ukrajinu te nisu više pod našom kontrolom", stoji u odgovoru Autocentra Merkur.

Umirovljeni pilot: "Vi to mene zezate?"

Posljednja pošiljka od osam motora u međuvremenu je zaustavljena. Upućeni kažu da je upitno hoće li uopće biti i biti isporučena. Prva tranša, doznaje Dnevnik Nove TV, odvezena je nedugo nakon potpisivanja ugovora, dok je druga prema riječkoj luci otišla dva dana prije početka rata u Ukrajini i Hrvatsku je napustila brodom prije tjedan dana.

Umirovljeni pilot i poznavatelj stanja u ratnom zrakoplovstvu Ivan Selak začuđen je ovakvim potezom.

"Zašto nisu prodali Ukrajincima ili poklonili pa tražimo od NATO-a da daju nešto od opreme koja mu nije potrebna", rekao je Ivan Selak, umirovljeni probni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Javnog poziva nije bilo i ZTC svoje motore nije nudio drugim potencijalnim kupcima, ali tvrde da zakon nisu prekršili. S pregovorima i prodajom upoznali su Skupštinu i Nadzorni odbor te dodaju da nisu trebali suglasnost Ministarstva obrane. Isto ponavljaju i u MORH-u, koji se očitovao i u ime Vlade.

"Motori ne spadaju u kategorizaciju naoružanja i vojne opreme za koju MORH izdaje potrebna odobrenja. Bez obzira na to što MORH nije trebao dati odobrenja, ipak smo izvijestili zapadne saveznike od kojih smo dobili suglasnost da ZTC to može napraviti. Uredno su ishođeni certifikati o krajnjim korisnicima", stoji u odgovoru ZTC-a.

S druge strane, Selak se s takvim načinom poslovanja ne slaže: "Vi to mene zezate? Mi smo te helikoptere dobili pod vojnom opremom i vjerojatno smo i te motore kupili pod vojnom opremom. Ne mogu vjerovati da to netko deklarira pod civilnom opremom. Imaš pravo prodavati vojnu opremu, ali nemoj lagati pa je prodavati pod civilnu. To je smiješno."

Osim tužiteljstva koje provodi izvide i želi sve ispitati, slučaj se našao i pod povećalom Vojno-sigurnosno obavještajne agencije, na čijem je čelu svojedobno bio ZTC-ov direktor Klanac. O svemu se očitovao i Ured predsjednika i Vrhovnog zapovjednika. Poručuju kako predsjednik Republike Zoran Milanović nije bio upoznat s ovim, niti je nadležan za donošenje ovakve odluke.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



