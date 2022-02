Ruska vojska je, tvrdi Ukrajina, u ponedjeljak napala Harkiv i zapucala po civilima.

Stravični prizori stižu iz ukrajinskog Harkiva, koji je, tvrdi Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, napala ruska vojska.

''Ruski okupatori su masovno pucali po stambenim područjima Harkiva. Deseci mrtvih i stotine ranjenih građana Ukrajine'', objavili su Ukrajinci.

Kharkiv, Ukraine. Car was set on fire by Russian attack. #ukrainewar #ukraineinaction #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/InmXbwx4GL

According to @GeneralStaffUA the 🇷🇺invaders fired en masse on residential areas of Kharkiv. They claimed dozens killed and hundreds injured Ukrainian citizens. pic.twitter.com/R16hiSvjSf