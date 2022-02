Rusija je tijekom borbi u Ukrajini u ponedjeljak koristila zabranjeno termobarično oružje, rekla je ukrajinska veleposlanica u SAD-u američkim zastupnicima na brifingu.

"Danas su upotrijebili vakuumsku bombu, što je zabranjeno Ženevskom konvencijom", rekla je ukrajinska veleposlanica Oksana Markarova novinarima nakon što je izašla s kongresnog brifinga.

Rekla je i da Ukrajina aktivno surađuje s administracijom i Kongresom američkog predsjednika Joea Bidena na dobivanju više oružja i strožih sankcija.

"Trebali bi platiti, trebali bi platiti visoku cijenu", rekla je novinarima nakon što je napustila sastanak, piše Reuters.

Termobarično oružje ne koristi konvencionalno streljivo. Umjesto toga, napunjeni su eksplozivom pod visokim tlakom i usisavaju kisik iz okoliša kako bi stvorili iznimno snažnu eksploziju i val pritiska, piše BBC.

Russia used a thermobaric weapon (vacuum bomb) on Monday in its invasion of Ukraine, said Ukraine's ambassador to the U.S., Oksana Markarova.



"They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by the Geneva convention"



Here's background:https://t.co/r46CNrKaN5