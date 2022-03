Ruski napadi na istočni ukrajinski Harkiv i glavni grad Kijev nastavljeni su preko noći, dok su u napadu na sjeveroistočnu regiju Sumi gubitke pretrpjele obje strane.

U Harkivu je ruska vojska digla u zrak trafostanice, rekao je gradonačelnik Ihor Terekhov, a prenosi novinska agencija Ukrinform. Napadi su navodno uzrokovali probleme s opskrbom strujom i vodom.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui

Novinska agencija UNIAN izvijestila je da su gornji katovi dvaju nebodera uništeni. Informacija se nije mogla neovisno provjeriti, piše Dpa.

The aftermath of the shelling in #Kharkiv , the building of the regional administration. #Russia #Ukraine #war pic.twitter.com/HE8QsxglCz

Na Twitteru se pojavila i snimka na kojoj se vidi pad granate na glavni gradski trg. Kyiv Independent piše kako se detonacije dogodila točno ispred zgrade sjedišta ovlasti.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je riječ o barbarskom napadu.

"Putin neće slomiti Ukrajinu. On čini ratne zločine, iz bijesa ubija nedužne civile", napisao je Dmitro Kuleba. Pozvao je mađunarodnu zajednicu da još pojača pritisak.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n