Iran obećao osvetu. Njemačka planira posebnu misiju

Porasle cijene nafte Nakon oštrog pada prošloga tjedna cijene nafte u ponedjeljak su ponovno snažno porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ujutro porasla 5,7 posto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6,2 posto, na 89,05 dolara. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna potonula 9,1, a na američkom 11,4 posto.

Njemačka planira posebnu misiju Njemačka već provodi konkretno planiranje za moguće raspoređivanje mornarice u Hormuškom tjesnacu, rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius, usred rastućih napetosti u regiji.

Strah od neuspjeha Općinske vlasti u glavnom gradu Islamabadu zaustavile su javni prijevoz i promet teških tereta kroz grad. Bodljikava žica postavljena je u blizini hotela Serena, gdje su održani prošlotjedni razgovori. Hotel je svim gostima rekao da odu. Očigledni diplomatski neuspjeh mogao bi dovesti do ponovnog porasta cijena nafte kada se tržišta ponovno otvore nakon vikenda.

Pripreme i dalje u punom jeku Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će njegovi izaslanici stići u Islamabad u ponedjeljak navečer, dan prije isteka dvotjednog primirja. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik J. D. Vance, koji je vodio i prve mirovne pregovore prije tjedan dana, a ona će uključivati i Trumpove izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. Trump je odvojeno rekao za ABC News i MS Now da Vance ipak neće doći. No čini se da se Pakistan, koji je bio glavni posrednik, i dalje priprema za razgovore.

Međusobne prijetnje Američki predsjednik Donald Trump ranije je upozorio Iran da će Sjedinjene Države uništiti svaki most i elektranu u Iranu ako Teheran odbije njegove uvjete, čime je nastavio obrazac takvih prijetnji koji ima tijekom cijelog rata. Iran je poručio da će, ako Sjedinjene Države napadnu njegovu civilnu infrastrukturu, napasti elektrane i postrojenja za desalinizaciju susjednih zemalja u Perzijskom zaljevu.

"Izbor je jasan" Iranski državni mediji izvijestili su da je Teheran odbio nove mirovne pregovore navodeći aktualnu blokadu, prijeteću retoriku i promjenjive stavove Washingtona te "pretjerane zahtjeve". "Ne može se ograničavati iranski izvoz nafte dok se očekuje besplatna sigurnost za druge. Izbor je jasan: ili slobodno tržište nafte za sve ili rizik značajnih troškova za sve", napisao je iranski prvi potpredsjednik Mohamadreza Aref na društvenim mrežama.

Blokada brodova mogla bi se produžiti Blokada brodova koja traje tjednima i dovela je do porasta globalnih cijena nafte također bi se mogla produžiti. Sjedinjene Američke Države održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran ukinuo, a zatim ponovno nametnuo vlastitu blokadu pomorskog prometa koji prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji obično obavlja oko petine svjetske opskrbe naftom.