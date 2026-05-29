Rat dronovima u Ukrajini ulazi u novu fazu, Rusi ugradili "pojačanje" na dronove Geran

Rusija pojačava prilagodbu svojih dronova Geran sustavima elektroničkog protudjelovanja, čiji je cilj neutralizirati ukrajinske presretačke dronove, koji su očito itekako učinkoviti u skopu ukrajinske protuzračne obrane.

Ukrajinski zamjenik ministra obrane Oleksij Viskub izjavio je za Business Insider da modificirani dronovi Geran sada uključuju sustave elektroničkog ratovanja osmišljene za ometanje ukrajinskih presretačkih dronova.

Rekao je da ti sustavi lete ukrajinskim nebom i pokušavaju potisnuti ukrajinske presretačke dronove. Elektroničko ratovanje obuhvaća ometanje i interferenciju koja narušava navigacijske ili komunikacijske sustave.

Nikakva "super inovacija"

Na ruskim dronovima Geran tijekom nedavnih napada uočeni su sustavi za elektroničko ometanje postavljeni na stražnjem dijelu, iako je Viskub naglasio da to ne smatra nekom "super inovacijom", dok se ruske vlasti nisu očitovale, piše isti portal.

Samuel Bendett, stručnjak za ruske bespilotne sustave i savjetnik u američkom Centru za pomorske analize (Center for Naval Analyses), rekao je za navedeni portal da je Rusija počela koristiti prijenosne sustave elektroničkog ratovanja na bespilotnim letjelicama prošle godine kao odgovor na ukrajinske presretačke dronove, ali uz mješovite rezultate i ograničenu primjenu.

"Rezultat korištenja te tehnologije zasad je mješovit jer se većina takvih pokušaja odnosila na lagane bespilotne letjelice s fiksnim krilima za izviđanje, nadzor i prikupljanje podataka, koje su nosile tu tehnologiju, a bile su raspoređene u nedovoljnom broju da zaustave rastuće ukrajinske presretačke napade", pojasnio je Bendett.

Ukrajinski presretački dronovi su jeftini, koštaju samo oko 2000 dolara po komadu te uništavaju ruske dronove Geran sudarom ili detonacijom u njihovoj neposrednoj blizini, što je jeftina razina protuzračne obrane koju Ukrajina sve više koristi.

Učinkovitost promjene ruske taktike ostaje nejasna

Mihailo Fedorov, ukrajinski potpredsjednik vlade i ministar digitalne transformacije, izjavio je da se broj obaranja dronova Geran presretačkim dronovima udvostručio od početka 2026. godine, unatoč sve većem broju ruskih lansiranja, dok su se isporuke presretačkih dronova također više nego udvostručile.

Bendett je naglasio da ostaje nejasno hoće li dodavanje sustava elektroničkog ratovanja biti dovoljno za nadvladavanje ukrajinskih presretačkih dronova koji koriste sustave za praćenje i zadržavanje cilja.

Rusija je svoje dronove Geran također opremila stražnjim kamerama i projektilima zrak-zrak, dok Ukrajina izvještava o novoj mlaznoj varijanti Geran-4, koja je brža i upravljivija, što dodatno pojačava utrku u razvoju dronova i mjera protiv dronova. Ukrajinski i zapadni dužnosnici to opisuju kao utrku u naoružanju.