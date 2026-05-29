Prijavili školu i udrugu zbog ideološkog iskorištavanja učenika, reagirala pravobraniteljica

Ured pravobranitelja za djecu zaprimio je više prijava vezano uz promotivni video udruge Hod za život objavljen na društvenoj mreži Facebook u kojem učenici Osnovne škole Lotrščak govore o prekidu trudnoće te zatražio izvješća nadležnih tijela i izdao preporuke, rekli su Hini u petak iz Ureda.

Iz Ureda su naveli da će po zaprimanju izvješća od nadležnih tijela razmotriti eventualne daljnje korake u području zaštite prava djece. Istaknuli su i da je pravo na zaštitu privatnosti djece među temeljnim pravima UN-ove Konvencije o pravima djeteta koje su svi odrasli dužni i odgovorni štititi.

"Kontinuirano upozoravamo da kod objave bilo kakvog sadržaja na društvenim mrežama u kojem sudjeluju djeca, odrasli trebaju voditi računa da time izlažu djecu neprimjerenim i potencijalno štetnim komentarima većeg broja nepoznatih osoba te ih time neposredno uključuju u rasprave iz kojih bi djeca trebala biti izuzeta", naveli su iz Ureda pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić.



Dodali su da takve objave mogu biti nekontrolirano proširene, a komentari štetni i uznemirujući za dijete. Preporučili su da se djecu ne izlaže situacijama koje bi se mogle interpretirati kao bilo kakav oblik iskorištavanja u promotivne svrhe ideoloških, političkih ili drugih ideja, uvjerenja i/ili djelovanja budući da djeca u takvim situacijama nisu ravnopravni sudionici i da to nije u najboljem interesu djece.

Prijava Inicijative Za Hrvatsku slobode

Inicijativa Za Hrvatsku slobode priopćila je da je zbog kršenja prava djeteta na obrazovanje temeljeno na znanstvenim spoznajama, prava na privatnost te prava na zaštitu od instrumentalizacije u propagandne i ideološko-političke svrhe podnijela prijavu Uredu pravobraniteljice za djecu protiv udruge U ime obitelji kao organizatora manifestacije Hod za život te protiv Osnovne škole Lotrščak.



"Povod prijavi Pravobraniteljici bio je promotivni video koji se širio društvenim mrežama Hoda za život, u kojemu učenici OŠ Lotrščak iznose neistine i manipulacije o razvoju fetusa u skladu s ideološkim okvirom te organizacije", naveli su iz inicijative Za Hrvatsku slobode.



Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" pozvala je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih da bez odlaganja provede procjenu, koju je, kako su naveli, zatražila pravobraniteljica te da javnosti jasno poruči kako škole ne smiju biti instrumenti privatnih ideoloških udruga bez obzira na to koliko su dobro umrežene s centrima moći.



"Smatramo da je reakcija Pravobraniteljice za djecu važan, ali nedostatan korak budući da je resorno ministarstvo prvenstveno odgovorno za zaštitu djece od ovakvih ideološki motiviranih manipulacija i dezinformacija u okviru školskog sustava", obrazložili su zahtjev iz Inicijative, ustvrdivši da "udruga U ime obitelji godinama koristi djecu kao rekvizite u svojim ideološkim kampanjama".

Vigilare: Pravobraniteljica prešla na "tamnu stranu povijesti"

Hina je poslala upit Ministarstvu znanosti i obrazovanja, planira li reagirati i kako, ali do zaključenja ovog teksta odgovor nisu dobili.



Na odgovor pravobraniteljice inicijativi Za Hrvatsku slobode reagirali su iz hrvatske konzervativne katoličke udruge Vigilare. "Ovim razočaravajućim istupom pravobraniteljica je prešla na tamnu stranu povijesti i najavila da idućih osam godina iz njezina ureda možemo očekivati samo nastavak dosadašnjeg ljevičarskog vrijednosnog jednoumlja", poručili su, među ostalim, iz udruge Vigilare.