VIDEO/FOTO Raste strah zbog mogućeg širenja rata: Izrael napao dvije ćelije Hezbolaha u Libanonu

Tijek događaja:

7:30 Izraelski zrakoplovi napali su dvije ćelije Hezbolaha u Libanonu rano u ponedjeljak, koje su planirale lansirati protutenkovske projektile i rakete prema Izraelu, priopćila je njihova vojska. Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je o izraelskom zračnom napadu na južno predgrađe Aitarouna, u južnom Libanonu, ali nije navela detalje.

Vojska je rekla da se jedna ćelija nalazi u blizini izraelskog grada Mattat, oko 13 kilometara jugozapadno od Aitarouna. Rečeno je da se drugi nalazi sjevernije u spornom području farmi Shebaa. Vojska je rekla da je pogodila obje ćelije prije nego što su pucale. Zasad nije bilo izvješća o ozlijeđenima ili šteti.

7:25 SAD obećava nastavak pomoći pojasu Gaze, dok novi konvoj od 14 kamiona ulazi u opkoljenu i bombardiranu palestinsku enklavu. Bijela kuća kaže da se Izrael složio da će sada postojati nastavak dotoka ove kritične pomoći, javlja AFP.

