Svaka je čaša rizik: Konzumacija alkoholnih pića nakon posla od nevine antistresne terapije lako može postati ozbiljan problem

Užurbani način života, brojne obaveze i nedostatak vremena snažni su okidači zbog kojih posežemo za raznim ispušnim ventilima kako bismo umanjili nakupljeni stres i riješili se tereta koji svakodnevno osjećamo. Nakon napornog dana na poslu poziv na piće s bliskim kolegama ponekad se čini kao razuman način za otpuštanje stresa. Jedno ili dva pića u ugodnom društvu ili uz obrok često se percipiraju kao sasvim prihvatljivi načini opuštanja, no bitno je razmisliti o granici između umjerene i potencijalno problematične konzumacije alkohola, odnosno trenutka kad alkohol nije samo sredstvo za otpuštanje stresa, već prijeka potreba koju je teško kontrolirati.

Konzumacija alkohola s jedne strane zaustavlja oslobađanje kortizola, a s druge potiče oslobađanje endorfina u mozgu, što zajednički utječe na podizanje raspoloženja, zbog čega se tijekom kraćeg razdoblja naši strahovi i napetosti čine podnošljivijima . Zbog navedenog se učinka oslanjanje na alkoholna pića čini kao razumna antistresna terapija koja će nas u najkraćem periodu osloboditi nakupljenih briga. Važno je shvatiti da ta praksa nosi znatne opasnosti, potencijalno ozbiljne zdravstvene posljedice, ali i rizike koji mogu naštetiti ne samo našem poslovnom već i privatnom životu.

Jedan od najrizičnijih aspekata neodgovorne konzumacije alkohola nakon posla jest vožnja pod utjecajem alkohola

Ako pristanete na poziv za piće nakon posla, koristite alternativne načine prijevoza, poput taksija, javnog prijevoza ili vožnje s osobom koja nije konzumirala alkohol. Važno je znati da svaki promil može dovesti do ozbiljnih posljedica koje predstavljaju velik rizik ne samo za vas već i za ostale sudionike prometa.

Alkohol utječe na percepciju stvarnosti, djeluje na središnji živčani sustav, što znači da usporava reflekse, oštećuje koordinaciju i smanjuje sposobnost donošenja brzih i preciznih odluka, a vožnja pod utjecajem alkohola, osim što je opasna, sa sobom nosi i ozbiljne pravne posljedice ako vas zaustavi policija. Moguće kazne koje slijede, oduzimanje vozačke dozvole, pa čak i sudski postupak, sa sobom nose i druge probleme u poslovnom i privatnom životu koji se odgovornom konzumacijom mogu prevenirati.

Učestala konzumacija utječe na mentalno zdravlje, što može dovesti do konflikata u poslovnom i privatnom životu

Iako privremeno može umanjiti osjećaj stresa, konzumacija alkohola dugoročno itekako može imati negativan utjecaj na mentalno zdravlje. Situacija postaje alarmantna nakon što se "jedno piće" za opuštanje nakon posla pretvori u cjelovečernja opijanja. Osobe koje se redovito opuštaju alkoholom često se suočavaju s anksioznošću, razdražljivošću i depresijom. Učestala konzumacija usporava funkcije mozga, a to dovodi do problema s koncentracijom i pamćenjem te može ugroziti savjesno i odgovorno izvršavanje poslovnih zadataka. Sve češća izostajanja s posla zbog mamurluka ili lošeg zdravstvenog stanja mogu dovesti do gubitka radnog mjesta, što za sobom ostavlja puno dublje i teže rješive posljedice.

Osim zanemarivanja poslovnih obveza, osobe pod utjecajem alkohola mogu postati agresivne, što često rezultira konfliktima u obiteljskim i partnerskim odnosima. Dolazak kući s posla pod utjecajem alkohola, u situaciji kad jedna čaša za opuštanje uz prijatelje nakon posla nije dovoljna i opijanje postaje hobi koji pojedinac prakticira kod kuće, može rezultirati svađama unutar obitelji ili među partnerima, čemu nerijetko svjedoče i djeca. Osim što roditelj koji je pod utjecajem alkohola u toj situaciji postaje loš primjer vlastitoj djeci, to može dovesti i do raznih problema koji će kasnije ostaviti velik trag u njihovu odrastanju.

Djeca koja odrastaju u okolini u kojoj je prisutan alkoholizam to će ponašanje percipirati kao normalno ili prihvatljivo, pa lako mogu razviti slične navike kad odrastu. Kao roditelj, pojedinac mora biti svjestan rizika povezanih s konzumacijom alkohola i svojim ponašanjem biti primjer djeci.

Troškovi alkohola mogu biti značajni i opteretiti kućni budžet

Svako piće, bilo da se radi o alkoholu naručenom u baru ili kupljenom u trgovini, ima svoju cijenu. U trenutku kad alkohol postane svakodnevna zabava i glavni kanal kojim se pojedinac rješava nakupljenog stresa, potreba za pićem postaje ovisnost koja može ugroziti kućni budžet i ostaviti trajne posljedice, a to dovodi do zaduživanja, ali i gubitka financijske stabilnosti na duge staze. Osobe koje redovito troše na alkohol mogu se naći u financijskim teškoćama i što će utjecati na njihovu sposobnost za zadovoljavanje drugih važnih financijskih obveza kao što su stanarina, krediti ili školovanje djece.

Prijelaz s umjerene konzumacije alkohola na problematične obrasce konzumacije ovisi o osobinama svakog pojedinca, zato je iznimno važno biti svjestan svih posljedica i znati reagirati na vrijeme. Kako bi prevenirali problematičnu i neprimjerenu konzumaciju alkohola i osvijestili pojedince o posljedicama iste, HUP Koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića pokrenula je društveno odgovornu kampanju kojoj je cilj potaknuti svakog pojedinca da promisli o važnosti odgovorne i umjerene konzumacije alkoholnih pića. Među raznim edukativnim materijalima na stranici www.konzumirajodgovorno.hr možete pronaći korisne informacije i praktične savjete o tome kako konzumirati alkohol na siguran i odgovoran način.



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HUP Koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića po najvišim profesionalnim standardima.