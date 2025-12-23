Raste strah od ruske prijetnje: Članica EU-a diže dobnu granicu za vojnu pričuvu, cilja na milijun vojnika

Finski predsjednik Alexander Stubb potpisao je u ponedjeljak zakon kojim se maksimalna dob za ostanak u vojnoj pričuvi podiže na 65 godina, objavilo je finsko Ministarstvo obrane.

Odluka dolazi u vrijeme pojačanih napetosti i upozorenja NATO-a na moguću rusku prijetnju Europi.

Prema novim pravilima, svi ročnici, bez obzira na čin, ostat će u pričuvi do 65. godine života. Dosad je dobna granica bila 50 godina za vojnike i 60 godina za dočasnike i časnike.

Zakon uvodi i značajne promjene za viši zapovjedni kadar, javlja Euromaidan Press.

Ministar obrane Antti Häkkänen izjavio je da se očekuje kako će se tijekom petogodišnjeg prijelaznog razdoblja veličina pričuve povećati za 125.000 pripadnika, s konačnim ciljem da finske pričuvne snage do 2031. dosegnu oko milijun ljudi.

Ovaj potez Finske dolazi nedugo nakon što je Financial Times, pozivajući se na povjerljivu procjenu NATO-a, izvijestio kako se Rusija možda priprema za izravnu konfrontaciju s Europom u sljedećih pet godina.

Na opasnost je ranije upozorio i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je izjavio da će, ako Kina upotrijebi vojnu silu, izvršiti pritisak na Rusiju pod Putinovim vodstvom, za okupaciju Europe. Stoga Europa mora biti spremna za takav napad.