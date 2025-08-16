Nižu se reakcije na razgovor Trumpa i Putina: "On je pobijedio, ovo je bila samo predstava"

Ubrzo nakon susreta s ruskim predsjednikom Putinom, prvi čovjek SAD-a o svemu je izvijestio predsjednika Ukrajine i šefove Europske unije. Volodimir Zelenski već u ponedjeljak putuje u Washington.

Možda nakon posjeta Bijeloj kući javnost dozna više detalja o razgovorima na Aljasci. Otkrio je da se s predsjednikom SAD-a čuo telefonom.

"Imali smo dug i sadržajan razgovor s američkim predsjednikom. Počeli smo s razgovorom jedan na jedan, prije nego što smo pozvali europske čelnike da nam se pridruže. Poziv je trajao više od sat i pol, uključujući sat vremena našeg bilateralnog razgovora s predsjednikom Trumpom. Ukrajina potvrđuje svoju spremnost za maksimalan trud, kako bi se postigao mir", rekao je Zelenski.

Dan nakon sastanka na Aljasci - 1 Foto: DNEVNIK.hr

S Trumpom će se susresti u ponedjeljak. Razloga za optimizam zasad nema.

"Mislim da je jučerašnji sastanak bio samo predstava. Ništa nije riješeno, a moguće da je bilo i planirano da ništa ne bude riješeno. Ali Putin je pokazao da nije izoliran. Čini se da je to sve za sada", komentirala je Ina, stanovnica Kijeva.

"On je pobijedio, Trump je pokazao svoj stav prema njemu i istodobno stav prema nama. Ovaj sastanak nije završio dobro za Ukrajinu", dodao je vojnik iz Zaporožja.

ukrajinski vojnik, Zaporižje Foto: DNEVNIK.hr

Europski saveznici Ukrajine pozdravljaju napore američkog predsjednika da okonča rat, ali i upozoravaju.

"Na Ukrajini je da donosi odluke o svojem teritoriju. Međunarodne granice ne smiju se mijenjati silom. Naša potpora Ukrajini će se nastaviti. Odlučni smo učiniti više, kako bismo Ukrajinu održali snažnom, kako bi se postigao kraj borbi te pravedan i trajan mir", priopćili su.

I proruske europske članice pozdravljaju pokretanje procesa prema miru.

"Idući dani će pokazati hoće li veliki igrači iz Unije podržati ovaj proces i brzo okončati ukrajinski sukob ili će se nastaviti neuspješna europska strategija pokušaja slabljenja Rusije ovim sukobom, svim vrstama doslovno nevjerojatne financijske, političke ili vojne pomoći Kijevu", izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Robert Fico, slovački premijer Foto: DNEVNIK.hr

Najveći Trumpov saveznik u Europi u svojem komentaru na društvenim mrežama Ukrajinu uopće nije spominjao.

"Godinama smo gledali kako dvije najveće nuklearne sile ukidaju okvir svoje suradnje i šalju poruke jedna drugoj. Sada je to gotovo. Svijet je danas sigurnije mjesto nego što je bio jučer", objavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Za stanovnike Rusije, barem one koji se usude pred kamere, sastanak na Aljasci bio je tek prvi korak.

"Mislim da je ovo samo početak. Ne mogu vam reći. Moje je mišljenje da ovo nije bio značajan sastanak, ali je početak", rekla je Alisa.

"Čekat ćemo rezultate. Najvažnije je da se sastanak održao i, općenito, sve važno je napredovalo kako inače i treba, iza zatvorenih vrata", dodao je Vladimir.

Američki mediji prenose kako su na sastanak Trumpa i Zelenskog u ponedjeljak pozvani i europski čelnici. Hoće li i tko doći, zasad se ne zna.