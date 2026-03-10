Pregled programa treće Span Cyber Security Arene

Program treće Span Cyber Security Arene, koja će se od 20. do 22. svibnja 2026. održati u Poreču, donosi sadržajno najopsežnije izdanje konferencije do sada. Kroz paralelne programske pozornice, posjetitelji će imati priliku sudjelovati u predavanjima, panelima i praktičnim izazovima koji povezuju tehničku, pravnu i stratešku perspektivu kibernetičke otpornosti.

Programske pozornice za različite profile sudionika

Središnja programska nit ovogodišnje Arene usmjerena je na povratak osnovama kibernetičke sigurnosti – upravljanje pristupima, klasifikaciju informacija, održavanje IT imovine i operativnu otpornost sustava. Upravo se ti elementi, kako ističe programska direktorica Antonija Vojnović, Voditeljica odjela za upravljanje, rizike i usklađenost u Spanu „ponovno potvrđuju kao ključni u kontekstu sve sofisticiranijih prijetnji i novih zakonskih zahtjeva poput Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti i DORA Uredbe.” Uz to, poseban naglasak stavljen je i na primjenu nacionalnih i europskih kibernetičkih propisa u praksi.

Program je strukturiran kroz nekoliko tematskih cjelina koje odgovaraju potrebama sudionika različitih razina znanja i profesionalnih uloga. „Predavanja su kategorizirana kao General, Advanced i Deep Dive što omogućuje jasan odabir sadržaja, od strateških pregleda do dubinskih tehničkih analiza i naprednih sigurnosnih scenarija. Sudionike očekuju teme poput Zero Trust sigurnosnog modela, sigurnosti Microsoft 365 okruženja, Secure Codinga i Cyber Threat Intelligencea, kao i praktični prikazi kako napadači percipiraju IT sustave i organizacijsku imovinu”, objašnjava Hrvoje Englman, Voditelj informacijske sigurnosti u Spanu te programski direktor Arene.

Program koji povezuje tehnologiju, ljude i zakonski okvir

Prvog dana konferencije keynote govornici Joe Tidy i Sami Laiho održat će svoja predavanja s naglaskom na kibernetički kriminal. Dopisnik BBC-a Joe Tidy prikazat će kako tinejdžeri prelaze put od varanja u igrama i online prijevara do organiziranih hakerskih skupina te kako ono što je nekad bila bezazlena mladenačka znatiželja danas prerasta u ozbiljnu kibernetičku prijetnju. S druge strane, Sami Laiho, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za Windows sigurnost i sigurnost operacijskih sustava, donosi osvrt na to kako je 2025. promijenila sigurnosni krajolik te iznosi svoja predviđanja za budućnost.

Drugi dan Arene donosi i najbogatiji program. Pažnju privlači predavanje Roberta Sella, osnivača Trace Laba, koji iz perspektive red teama otkriva kako napredni napadači provode korporativnu špijunažu iznutra te pokazuje koliko je lako kompromitirati intelektualno vlasništvo te kako to spriječiti. Joe Slowik, Threat Intelligence & Critical Infrastructure Security Leader, u svome predavanju pojasnit će kako se Cyber Threat Intelligence (CTI) može pretvoriti iz sirovih podataka u konkretne primjenjive uvide koji sigurnosnim timovima pomažu u donošenju boljih operativnih odluka i učinkovitijoj obrani od prijetnji.

Napredno predavanje trećeg dana Arene održat će Eric Woodruff kroz konkretan primjer iz prakse koji pokazuje kako je njegova kompanija u kratkom roku implementirala phishing‑rezistentnu autentikaciju u Microsoft Entra ID‑ju te koje su ključne lekcije i izazovi tog procesa.

Puno zanimljivih momenata te praktičnih uvida u kibernetičku sigurnost pružit će i stručnjaci iz Spana te iz drugih renomiranih međunarodnih kompanija poput Microsofta, Semperisa i Deloittea. Arena i ove godine potvrđuje svoju poziciju centralnog mjesta za razmjenu znanja i iskustava iz područja kibernetičke sigurnosti, nudeći sudionicima relevantne uvide koji povezuju tehnologiju, ljude i sigurnosne procese.

Detaljan program Span Cyber Security Arene 2026. dostupan je na službenim stranicama konferencije.