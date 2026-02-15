Kaos u Krapini; Pucali iz svadbene kolone, četvorica privedena

U subotu je policija zaprimila je prijavu građana Krapine kako se iz vozila svadbene kolone koja prolazi kroz grad Krapinu puca pištoljima.
Brzim postupanjem policajaca utvrđeno je kako su prilikom prolaska svadbene kolone iz dva osobna vozila više hitaca ispalili 25,21,23 i 20-godišnji hrvatski državljani.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su spomenuti iz dva plinska pištolja, kroz otvorene prozore dva osobna automobila ispalili više hitaca. Plinski pištolji vlasništvo su 25-godišnje hrvatske državljanke i 28-godišnjeg hrvatskog državljana, koje legalno posjeduju.
Daljnjim kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno kako postoji osnovana sumnja da je 25-godišnjak počinio i kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom na način da je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini, osobnim automobilom naglo povećavao brzinu kretanja svojeg vozila, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, uslijed čega je došlo do proklizavanja pogonskih kotača te je u takvom načinu vožnje izazvao opasnost za 58-godišnjeg hrvatskog državljana, pješaka koji je u tome trenutku prelazio preko ceste.
Potvrdama o privremenom oduzimanju predmeta i zapisnicima, jedan plinski pištolj oduzet je od 20-godišnjaka, dok su drugi plinski pištolj, kao i osobno automobil oduzeti od 25-godišnjeg hrvatskog državljana.
"Zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, na temelju članka 134. Prekršajnog zakona uhićeni su 23, 20 i 21-godišnjaci, a zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, na temelju članka 107. Zakona o kaznenom postupku, 25-godišnji hrvatski državljanin.
Zbog počinjenih prekršaja iz članka 21. stavak 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i prekršaja iz članka 35. stavak 2. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, odnosno narušavanja mira i sigurnosti građana pucanjem i upotrebe oružja na javnom mjestu gdje se može ugroziti sigurnost građana, 25,21,23 i 20-godišnji hrvatski državljani će uz optužni prijedlog, u subotu biti dovedeni na sud, s predloženom novčanom kaznom od 3000 eura za svakog okrivljenika", poručila je policija.
Zbog sumnje da 25-godišnjak počinio i kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. st.1. Kaznenog zakona, provodi se kriminalističko istraživanje.
Također se nastavlja kriminalističko istraživanje zbog prekršajne odgovornosti 25-godišnje hrvatske državljanke i 28-godišnjeg hrvatskog državljana koji su vlasnici plinskih pištolja.
Nastavlja se kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja i ostalih osoba koje su tijekom navedenog događaja počinili kažnjive radnje.