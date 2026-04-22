Dvadesetdvogodišnji student medicine iz sjeverne Indije, koji se predstavlja pod pseudonimom Sam, pronašao je neobičan način dodatne zarade – stvaranje influencerice generirane umjetnom inteligencijom.

Sam, ambiciozni budući ortopedski kirurg, dio novca koji su mu dali roditelji potrošio je na pripreme za stručne ispite, a ostatak pokušava uštedjeti kako bi nakon studija emigrirao u SAD. U potrazi za dodatnim prihodom okušao se u izradi videa za YouTube i prodaji skripti drugim studentima, no pravi uspjeh došao je tek kada je odlučio iskoristiti umjetnu inteligenciju.

Inspiraciju je dobio pregledavajući Instagram te je uz pomoć Googleova AI alata Gemini stvorio virtualnu influencericu – Emily Hart, medicinsku sestru koja izgledom podsjeća na holivudsku glumicu Jennifer Lawrence.

U početku su objave prolazile nezapaženo, no chatbot mu je sugerirao da se fokusira na konzervativnu publiku u SAD-u, koju je opisao kao lojalniju i financijski snažniju. Sam je potom profil prilagodio toj niši, objavljujući fotografije i poruke koje promoviraju konzervativne stavove.

Na računu za Emily na Instagramu, @emily_hart.nurse, Sam je objavljivao fotografije ribolova, ispijanja Coors Lighta i pucanja na streljani, uz natpise poput: "Krist je kralj, pobačaj je ubojstvo i svi ilegalni imigranti moraju biti deportirani" i "Rođena si inteligentna, ali se identificiraš kao liberalna".

Iako Sam nikada nije živio u Sjedinjenim Državama, postao je marljivi proučavatelj MAGA ideologije.

"Svaki dan bih napisao nešto prokršćansko, protiv pobačaja, protiv wokea i protiv imigracije", rekao je.

Rezultati su, tvrdi, bili iznenađujući. Videozapisi su počeli ostvarivati milijunske preglede, a u samo mjesec dana profil je prikupio više od 10.000 pratitelja. Dio publike pretplatio se i na sadržaj na platformama poput Fanvuea, gdje je Sam dodatno zarađivao.

"Radio sam 30 do 50 minuta dnevno i zarađivao više nego što bih mogao u većini poslova u Indiji", rekao je.

Fenomen AI influencerica posljednjih mjeseci sve je prisutniji na društvenim mrežama. Takvi profili često slijede sličan obrazac – privlačan izgled, jednostavna zanimanja poput medicinskih sestara ili vatrogasaca te jasno izraženi politički stavovi.

Stručnjaci upozoravaju da umjetna inteligencija dodatno otežava prepoznavanje lažnih profila.

"Takvi sadržaji postaju uvjerljiviji i sve rašireniji", kaže Valerie Wirtschafter iz Brookings Institutiona. Iako platforme poput Instagrama zahtijevaju označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, ta se pravila često slabo provode, piše Wired.

Sam priznaje da je eksperimentirao i s drugim političkim profilima, no tvrdi da nisu postigli isti uspjeh. Prema njegovim riječima, kontroverzni i polarizirajući sadržaj brže privlači pažnju algoritama i publike.

Unatoč uspjehu, njegov projekt nije dugo trajao. Instagram je uklonio profil Emily Hart zbog sumnje na prijevaru.

Sam kaže da se ne osjeća krivim zbog onoga što je radio, planira se posvetiti studiju i napustiti svijet AI influencera.