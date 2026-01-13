Poziva Trumpa da udari po Iranu dok ulice gore: "Udarite ih tamo gdje najviše boli"

Reza Pahlavi, iranski prijestolonasljednik u egzilu, pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da što prije poduzme odlučne mjere protiv iranskog režima, dok unatoč smrtonosnim obračunima sigurnosnih snaga prosvjednici u Iranu i dalje izlaze na ulice.

U intervjuu za CBS News Pahlavi je poručio je da je hitno potrebno djelovati.

"Moramo poduzeti mjere. Najbolji način da se osigura da će u Iranu biti ubijeno manje ljudi jest intervenirati ranije, kako bi se ovaj režim konačno srušio i okončali svi problemi s kojima se suočavamo", rekao je.

Pahlavi živi u egzilu od 1979. godine, kada je njegov otac, posljednji iranski šah, svrgnut tijekom Islamske revolucije koja je na vlast dovela sadašnji klerikalni režim. Potvrdio je da je u kontaktu s Trumpovom administracijom, no nije želio iznositi pojedinosti razgovora.

Istodobno je upozorio da su nedavni kontakti Islamske Republike s Washingtonom pokušaj gušenja nacionalnih prosvjeda koji ozbiljno prijete vladavini vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. Trump je u nedjelju navečer izjavio da je u subotu razgovarao s iranskim čelnicima, navodeći kako su ga pozvali na pregovore, dok istodobno razmatra vojne opcije protiv režima.

Američki predsjednik poručio je da još uvijek razmatra svoje poteze, nakon što je u petak upozorio da će se SAD uključiti ako iranske vlasti ponovno počnu ubijati ljude kao u prošlosti.

"Udarit ćemo ih vrlo snažno tamo gdje ih boli. To ne znači čizme na terenu, ali znači vrlo snažan udar", rekao je Trump. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je u ponedjeljak da su sve opcije i dalje na stolu, uključujući zračne napade.

Pahlavi smatra da je režim već prešao Trumpove crvene linije te da sada pokušava "prevariti svijet" glumeći spremnost na pregovore kako bi se smirili nemiri.

"Prekretnica će biti trenutak kada ovaj režim shvati da se više ne može oslanjati na stalnu represiju bez reakcije svijeta", rekao je.

Na pitanje potiče li Trumpa na promjenu režima, Pahlavi je odgovorio da predsjednik SAD-a stoji u solidarnosti s iranskim narodom.

"To u konačnici znači podržati njihov zahtjev. A njihov zahtjev je jasan - ovaj režim mora otići", poručio je.

Govoreći o odgovornosti za smrt prosvjednika, Pahlavi se osvrnuo na podatke američke organizacije Human Rights Activists, prema kojima je od početka prosvjeda ubijeno više od 500 ljudi, dok je više od 10.000 osoba uhićeno. Na pitanje je li odgovorno poticati Irance da izlaze na ulice dok režim brutalno guši prosvjede, Pahlavi je rekao: „Ovo je rat, a rat ima žrtava.“ Dodao je da je jedini način da se dugoročno smanji broj nevinih žrtava – djelovanje koje će okončati vladavinu režima.

Pahlavi se posljednjih godina pokušava nametnuti kao mogući prijelazni vođa Irana te se opisuje kao glas Iranaca u međunarodnoj zajednici. Tvrdi da skandiranje njegova imena tijekom prosvjeda potvrđuje legitimnost njegove uloge, iako nije jasno koliku stvarnu podršku ima unutar zemlje.

"Ne nudim se Iranu bez razloga. Odgovaram na njihov poziv. U ovom trenutku ja sam most, a ne odredište", rekao je.

Iako gotovo 50 godina nije kročio u Iran, Pahlavi tvrdi da je spreman podnijeti najveću žrtvu.

"Kako ne bih bio spreman umrijeti za njih? Umrijeti za slobodu, umrijeti za spašavanje naše nacije? Spreman sam to učiniti", rekao je, ističući hrabrost onih koji su na prvim crtama prosvjeda.

Govoreći o tome što trenutne prosvjede čini drugačijima od prethodnih, Pahlavi je rekao da se ovaj put ne radi o reformama ili isključivo ekonomskim zahtjevima.

"Sada se radi o rušenju režima. Ovo je revolucija u pravom smislu riječi", rekao je.

Kao dodatni faktor naveo je i činjenicu da je Donald Trump ponovno u Bijeloj kući.

"Za razliku od nekih njegovih prethodnika, on je čovjek koji misli ono što govori i govori ono što misli", zaključio je Pahlavi.