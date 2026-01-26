VIDEO Požar progutao tvornicu: Najmanje četvero mrtvih, više hospitaliziranih

Najmanje četiri osobe poginule su u požaru u tvornici keksa u središnjoj Grčkoj, u jednoj od najsmrtonosnijih industrijskih nesreća u novijoj grčkoj povijesti, priopćile su vlasti.

Požar je izbio nešto prije četiri sata ujutro u krilu pogona za proizvodnju hrane u tvornici Violanta u blizini grada Trikale. U tom trenutku se u pogonu nalazilo 13 ljudi - osam je uspjelo pobjeći. Jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, ali zamjenik gradonačelnika za civilnu zaštitu, Giorgos Katavoutas, rekao je za BBC da "nema nade da će se itko od nestalih radnika pronaći živ, s obzirom na silinu eksplozije i požara koji je uslijedio".

Šest zaposlenika i vatrogasac hospitalizirani su, uglavnom zbog respiratornih problema, te nisu teže ozlijeđeni. Požar je gasilo više od 50 vatrogasaca i 16 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su izvijestili da je požaru prethodila snažna eksplozija i da se veći dio zgrade urušio. Uzrok tragedije zasad ostaje nepoznat, a prema neslužbenim izvješćima, moguće je da je došlo do curenja plina. Vlada je objavila da je pokrenuta istraga, prenosi Euronews.

Riječ je o najvećoj tvornici kompanije, koja je godišnje proizvodila 12.500 tona keksa, kolačića i vafla, a proizvode izvoze u oko 40 zemalja.