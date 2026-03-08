Potres pogodio Grčku: Ljudi istrčali na ulice, pokrenula se klizišta

Potres magnitude 5,3 pogodio je dio sjeverozapadne Grčke i regiju oko popularnog turističkog otoka Krfa, u nedjelju ujutro.

Prema Geodinamičkom institutu Sveučilišta u Ateni, umjereno podrhtavanje dogodilo se oko 5:32 ujutro po lokalnom vremenu.

Grčki mediji izvijestili su da se potres osjetio i u južnoj Albaniji.

Epicentar potresa bio je na kopnu u blizini regionalnoga središta Ioannine na dubini od oko 10 kilometara. Uslijedili su brojni manji naknadni potresi.

Mnogi stanovnici su se probudili i istrčali iz svojih domova. Lokalni mediji izvijestili su da je u nekim regijama bilo privremenih nestanaka struje. Bilo je i manjih klizišta.

Zasad nema izvješća o ozlijeđenim ili znatnijoj šteti na zgradama, rekao je stručnjak za potrese Efthymios Lekkas na grčkoj televiziji ERTNews.