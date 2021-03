Osobama u Poljskoj koje žive u istospolnim zajednicama bit će zabranjeno usvajanje djece, čak i kao samcima, prema prijedlogu vladajuće nacionalističke stranke kojoj je antigay politika važan dio političke platforme.

Poljska već brani istospolnim parovima da zajedno usvajaju djecu. No, neke su obitelji to zaobilazile tako što je jedan partner usvajao djecu kao samac. To se sada izrijekom zabranjuje.

"Pripremamo izmjenu po kojoj ljudi koji žive s osobom istoga spola neće moći usvojiti dijete, dakle homoseksualni par neće moći usvojiti dijete", rekao je zamjenik ministra pravosuđa Michal Wojcik.

Užas u Njemačkoj: Silovali 13-godišnjakinju i pretukli joj dečka, među uhićenima i maloljetni Hrvat

Iz jedne bolnice poručili da pacijentice same biraju način zahvata, javilo se još žena: "Kada je počelo čupanje iz mene, mislila sam da ću otići na onaj svijet"

Agencije koje provjeravaju posvojitelje morat će posvetiti "posebnu pažnju" je li osoba koja želi usvojiti dijete u homoseksualnoj vezi, dodao je.

Poljski udar na gay prava, koji slijedi i Mađarska, doveli su Varšavu i Budimpeštu u sukob s EU-om koja dvije bivše komunističke države kritizira i zbog kršenja neovisnosti pravosuđa, protuimigrantske politike i drugih pitanja.

U posljednje dvije godine više od stotinu gradova i mjesta u Poljskoj proglasilo se "LGBT-free zonama". EU je odgovorio prijetnjom da će im uskratiti sredstva iz europskih fondova, a vlada je ponudila da će im to nadoknaditi.

Europski parlament bi u četvrtak trebao glasati o rezoluciji koja bi cijelu EU proglasila "LGBTIQ slobodnom zonom". U rezoluciji piše da su "LGBTIQ prava ljudska prava".

Zbog visokih brojki najavili vikend-lockdown: Ugostitelji izašli na ulice, blokirali promet pa otišli pred zgradu vlade

Pogoršanje iz dana u dan: U Srbiji ponovno više od 4500 novozaraženih, sutra sjednica Kriznog stožera

Vladajuća poljska stranka Pravo i pravda (PiS) smatra da su gay prava prijetnja rimokatoličkom načinu života u zemlji.