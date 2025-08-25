Javnost je bijesna: Političar se snimao dok je vozio Porsche brzinom od 260 km/h

Vittorio Codeluppi, 48-godišnji bivši gradski vijećnik i nedavno imenovani predsjednik javne tvrtke za vodoopskrbu SAL u talijanskom gradu Lodi, objavio je na društvenim mrežama video koji iz vozačeve perspektive prikazuje digitalni brzinomjer Porschea koji doseže 260 kilometara na sat na autocesti.

Video je podijelio na Facebooku i Instagramu te odmah izazvao burne reakcije lokalnih političara, piše Milano Today.

Ogranak stranke Liga u Lodiju pozvao je na Codeluppijevu ostavku, nazivajući postupak neodgovornim. Oštre kritike stigle su i od drugih političara s desnog centra.

"Bez obzira je li to on, to je i dalje kontraedukativna i pogrešna poruka. Codeluppi je politička figura i ima javnu ulogu, takve stvari ne bi se trebale pokazivati", izjavila je Giulia Baggi, liderica stranke Braća Italije.

Codeluppi se branio rekavši da je bio u Stuttgartu u Njemačkoj gdje na nekim dijelovima autoceste nema ograničenja. No, zanemario je činjenicu da je zabranjeno i korištenje mobitela tijekom vožnje.

Ostaje za vidjeti hoće li nakon ovog incidenta Codelupi zadržati prethodno spomenute funkcije.