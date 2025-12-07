Napadač greškom izrešetao navijača u poznatom restoranu: Otkriveno tko je zapravo trebao biti meta

U pucnjavi koja se dogodila u jednom poznatom restoranu u subotu oko 21 sat u Novom Beogradu teško je ranjen 30-godišnji navijač Partizana N. K. On je u trenutku napada sjedio za istim stolom s bivšim vođom navijačke skupine "Zabranjeni" Nenadom Alajbegovićem Alibegom za kojeg se sumnja da je bio prava meta napada.



Prema riječima očevidaca, napadač s kapuljačom na glavi je prišao stolu za kojim su sjedili Alajbegović i N. K. na prvom katu restorana. Stajao je iza njihovih leđa gotovo minutu, pretvarajući se da gleda u mobitel, piše Nova.rs.

Jedan od svjedoka detaljno je opisao trenutak napada. "Gledao je u telefon, a onda zastao, izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobjegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kojeg je pucao i ispalio još nekoliko hitaca", ispričao je očevidac i dodao: "Stajao je 45 sekundi iza njih, a kada se N. K. okrenuo i pogledao ga, on je prišao i zapucao."

Čim je napadač izvukao oružje, Alajbegović je instinktivno pobjegao na gornji kat restorana i tako izbjegao metke. Napadač se potom usredotočio na N. K.-a i u njega ispalio cijeli spremnik - osam hitaca u predjelu trbuha i nogu. Nakon brutalnog napada, pobjegao je u nepoznatom smjeru.



Teško ranjeni N. K. hitno je prevezen bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život. Zbog težine ozljeda odmah je podvrgnut operaciji. Policija je nakon dojave pokrenula akciju "Vihor 3", blokirajući ključne prometnice u Beogradu u potrazi za počiniteljem. Sumnja se da je riječ o nastavku rata klanova, a istragu je preuzelo Više javno tužiteljstvo u Beogradu.

Alibeg - meta s debelim dosjeom

Nenad Alajbegović (44), poznatiji kao Alibeg, ključna je figura ovog događaja i osoba koja je, po svemu sudeći, trebala biti žrtva. Bivši vođa Partizanove navijačke skupine "Zabranjeni" ima podeblji kriminalni dosje s više od 60 kaznenih prijava, uglavnom zbog preprodaje droge, nanošenja teških ozljeda i ilegalnog posjedovanja oružja, piše Telegraf.

Prvi put je priveden s tek 12 godina, a iza sebe ima i više zatvorskih kazni. Iz zatvora je posljednji put izašao u ožujku ove godine.

Subotnji napad samo je posljednji u nizu. Alibeg je dosad preživio najmanje 10 atentata, zbog čega policija vjeruje da je i ovaj put bio prava meta. U srpnju 2010. godine na njega je pucano ispred zgrade na Novom Beogradu, no napadač ga je promašio. U siječnju 2020. teško je ranjen u sačekuši, a napadač je nosio silikonsku masku. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u lipnju, ponovno je ranjen, ovaj put u nogu.

Novi napad preživio je u studenom iste godine. Posljednji pokušaj ubojstva prije večerašnjeg dogodio se u srpnju 2025., samo četiri mjeseca nakon izlaska iz zatvora, kada je napadač ispalio više hitaca prema njegovom automobilu.

Veze s "vračarskim klanom"

Ime Nenada Alajbegovića često se spominje u kontekstu obračuna s takozvanim "vračarskim klanom". Pripadnici te skupine sumnjiče se da su ga pokušali ubiti čak tri puta tijekom 2020. godine, a planovi za njegovu likvidaciju pronađeni su i u presretnutim "Sky" porukama.

Alibeg je bio blizak prijatelj ubijenog Aleksandra Halabrina, za čije se ubojstvo sudi upravo "vračarcima". Halabrin je bio s njim kada je ranjen u siječnju 2020., a Alajbegović je o njihovom prijateljstvu svjedočio na suđenju. Mediji su prenosili poruke iz "Sky" aplikacije u kojima članovi klana, nakon ubojstva Halabrina, komentiraju kako će "i Alibeg brzo" za prijateljem.

Ono što dodatno komplicira istrage jest Alajbegovićeva navodna nesuradnja s policijom. Nakon svakog ranjavanja odbijao je otkriti tko bi mogao stajati iza napada, što upućuje na to da "nesuglasice" namjerava riješiti sam, nastavljajući tako smrtonosni krug nasilja.

Nenad Alajbegović je u subotu najprije dao izjavu policajcima o samoj pucnjavi u restoranu, a ubrzo nakon toga je napustio poznati restoran. Izašao je, prema saznanjima, u pratnji još jednog muškarca.

Kada je izašao iz restorana, najpre je čučnuo i pogledao ispod automobila prije nego što je ušao u njega, najvjerojatnije, kako se sumnja, provjeravajući je li postavljena eksplozivna naprava.

Navijačka grupa "Zabranjeni" godinama je u žestokom sukobu sa suparničkom frakcijom "Alkatraz“. Nenadov brat Dejan bio je jedan od vođa navijača Partizana, i on je ubijen prije 15 godina, piše Blic.