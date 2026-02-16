Muškarac je u zatvoru 23 godine, a sada cure novi šokantni dokazi: "Ovo je bila složena namještaljka"

Omar Benguit proveo je 23 godine u zatvoru zbog ubojstva južnokorejske studentice Jong-Ok Shina. No novi dokazi upućuju na to da mu je policija smjestila.

Policija je znala da je iskaz glavnog svjedoka optužbe na suđenju Benguitu izravno proturječan dokazima s nadzornih kamera. Ukupno 13 drugih svjedoka, koji su potkrijepili optužbe tužiteljstva, sada je za BBC reklo da ih je policija pritisnula da uljepšaju svoje izjave ili lažu na sudu.

Policija Dorseta nije se izravno izjasnila o tome jesu li policajci smjestili Benguitu, ali rekla je da je istraga bila "temeljita, detaljna i vrlo složena".

Jong-Ok Shin, poznata kao Oki, izbodena je na smrt dok se vraćala kući iz noćnog kluba u Bournemouthu 2002. godine. Benguit, ovisnik s poviješću zločina povezanih s drogom i nožem, osuđen je na trećem suđenju 2005. godine, nakon što dvije prethodne porote nisu uspjela donijeti presudu.

BBC je istraživao taj slučaj više od devet godina. Najnovija istraga otkriva da telefonski zapisi sugeriraju da je Benguit imao alibi koji je diskreditirao iskaz glavnog svjedoka, a policija ga je zataškala. Također, policija je izgradila svoj slučaj na svjedočenju dokazane lažljivice koja je mijenjala svoj iskaz iako su znali da snimke nadzornih kamera proturječe njezinoj priči. Dva dodatna svjedoka kažu da su lagala na sudu nakon što ih je policija pritisnula, a još četiri osobe za BBC su izjavile da su ih policajci pokušali natjerati da daju lažne iskaze, a one su to odbile. Dokazi svih ključnih svjedoka optužbe sada su potkopani ili diskreditirani.

"Ovo bez sumnje zahtijeva reviziju", rekao je Brian Murphy, umirovljeni detektiv odjela za ubojstva.

Des Jenson, Benguitov odvjetnik, rekao je da ako je policija prisilila svjedoke na laganje, "to znači da su izmislili dokaze, da su izokrenuli tijek pravde".

Ubojstvo je dovelo do intenzivnog pritiska na policiju Dorseta jer se gospodarstvo Bournemoutha uvelike oslanja na međunarodne studente, a južnokorejska vlada željela je da se ubojica uhvati.

Leanne je jedna od svjedokinja koja je prethodno priznala da je lagala na sudu. U to je vrijeme imala samo 17 godina i rekla je da je bila prisiljena potpisati lažnu izjavu na stražnjem sjedalu policijskog automobila.

"Bila sam dijete i bačena sam na stražnje sjedalo automobila. Bila sam prestravljena. Već je bila napisana izjava", rekla je.

Panorama je sada dobila više dokaza koji upućuju na to da su neki policajci možda namjerno pokušavali smjestiti Benguitu.

Policija je ispitala petero ovisnika o drogama koji su te noći bili u kući za drogiranje i svi su isprva negirali da su tamo vidjeli osumnjičenika. Ali kada su ih mjesecima kasnije ponovno intervjuirali, svih petero je promijenilo svoje priče i svi su rekli da su vidjeli Omara Benguita u noći ubojstva i da je bio prekriven krvlju. Upravo su njihovi dokazi na sudu pomogli da ga se osudi.

Svjedici su za BBC potvrdili da ih je policija prisilila da lažu ucjenama.

Novi dokazi

Komisija za reviziju kaznenih slučajeva (CCRC) trenutačno razmatra slučaj Omara Benguita, nakon što je BBC otkrio dokaze s nadzornih kamera 2021. godine. Na zrnatoj snimci nadzorne kamere vidi se muškarac koji je izgledao kao Benguit kako koristi telefonsku govornicu u Charminster Roadu oko 25 minuta nakon ubojstva. Ako je čovjek na snimci on, onda nije mogao biti u kući s drogom.

CCRC je otkrio da je nestalo 135 snimaka nadzornih kamera iz izvorne policijske istrage. Još jedan dokaz u korist Beguitova alibija su i dokumenti koji pokazuju da je s telefonske govornice upućen poziv Benguitovu prodavaču točno u vrijeme kada je muškarac koji izgleda kao on snimljen nadzornim kamerama.

Kombinacija snimki nadzornih kamera i telefonskih zapisa snažno upućuje na to da je Omar Benguit bio u telefonskoj govornici te noći i da ima alibi koji opovrgava dokaze iz kuće.

Najdramatičnije je što je policija u vrijeme istrage bila svjesna dokaza alibija Omara Benguita, ali su dokaze odlučili "zakopati".

"Policija je bila vrlo selektivna u načinu prikupljanja dokaza. Po mom mišljenju, Omaru je namješteno. Ovo je bila prilično složena namještaljka", rekao je Barry Loveday, kriminolog koji 20 godina istražuje taj slučaj.

Postoji mogući motiv policije da pokuša smjestiti Benguita – njihov neuspjeh u sprječavanju osumnjičenog ubojice da ponovno ubije.

Danilo Restivo bio je osumnjičen za ubojstvo 16-godišnju učenicu u Italiji prije nego što se preselio u Englesku 2002. godine. Živio je samo tri ulice od mjesta gdje je Oki ubijena i bio je i jedan od prvih osumnjičenika za njezino ubojstvo.

Žena je prijavila policiji da je čula Restiva kako raspravlja o detaljima ubojstva Oki koji nisu bili javno objavljeni. Talijanska policija potom je upozorila policiju Dorseta na svoje sumnje, ali detektivi su prestali istraživati ​​Restiva nakon što mu je djevojka dala alibi. Četiri mjeseca kasnije Restivo je u brutalnom napadu ubio svoju susjedu Heather Barnett. Prošlo je još devet godina prije nego što je osuđen za njezino ubojstvo i ranije ubojstvo 16-godišnje Elise Claps u Italiji.

No, Panorama je sada pronašla zrnatu snimku nadzorne kamere koja bi mogla biti on. Prikazuje muškarca na biciklu odmah iza ugla od mjesta ubojstva, a snimljena je oko 10 minuta prije nego što je Okiv ubijena.

Omar Benguit sada je čist od droga. Nakon što je odslužio 23 godine, mogao bi imati pravo na uvjetni otpust ako prizna ubojstvo Oki. No, 53-godišnjak je za Panoramu rekao da ne može priznati nešto što nije učinio.

"Radije bih umro u zatvoru govoreći da to nisam učinio, nego da me sada puste govoreći da jesam. To se neće dogoditi. Nevin sam čovjek. Zašto bih lagao samo da bih izašao?" rekao je.

Glasnogovornik policije Dorseta rekao je da se Omar Benguit dva puta žalio na svoju presudu te da je Prizivni sud odbacio njegove tvrdnje o nepravednoj osudi.