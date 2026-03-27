Tragedija u Beogradu: Ispred fakulteta pronađeno tijelo 25-godišnjakinje, policija sve istražuje

Dojavu o tijelu bez znakova života na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu policija je zaprimila u 22:40, nakon čega su službenici Policijske postaje Stari grad odmah izašli na teren. Prema prvim informacijama dobivenim od očevidaca, tragediji je prethodio incident unutar same zgrade, točnije na petom katu fakulteta.

Načelnik policijske postaje Radenko Resanović u pisanom je priopćenju iznio detalje dosadašnje istrage temeljene na iskazima svjedoka koji su se u tom trenutku zatekli u blizini, piše Nova.rs.

"Prema prvim saznanjima dobivenim od očevidaca, na petom katu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba – najvjerojatnije studentica fakulteta – skočila kroz prozor", naveo je Radenko Resanović.

Pirotehnička sredstva koja su izazvala zapaljenje ugasili su zaposlenici fakulteta, no i dalje ostaje nepoznanica na koji su način ona dospjela u objekt te tko ih je aktivirao.

Istraga i očevid u tijeku

O cijelom je događaju odmah obaviješteno nadležno tužiteljstvo koje je naložilo očevid. Policijske ekipe na terenu trenutno rade na fiksiranju i dokumentiranju svih tragova te prikupljanju dodatnih izjava očevidaca kako bi se u potpunosti rekonstruiralo kretanje stradale djevojke i utvrdilo porijeklo opasnih sredstava. "Naše ekipe su na licu mjesta, u tijeku je fiksiranje i dokumentiranje svih tragova, kao i prikupljanje izjava očevidaca", istaknuo je Radenko Resanović.

Načelnik je također oštro osudio svako neovlašteno i nepravilno korištenje pirotehnike, naglasivši kako takve radnje mogu dovesti do ozbiljnog ugrožavanja života i opće sigurnosti građana. Više informacija o motivima i točnim okolnostima ove tragedije bit će poznato po završetku službenog očevida.