Jezivo svjedočenje dječaka ubojice u Beogradu: Srušio obranu oca i otkrio detalje o motivima zločina

U ponovljenom kaznenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je počinio masakr u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u srijedu je pred Specijalnim sudom u Beogradu održano saslušanje maloljetnog počinitelja koje je trajalo punih pet sati.

Dječak je iza zatvorenih vrata iznio šokantne detalje o motivima zločina, ali i napravio neočekivani obrat u odnosu na svoje prethodne izjave. On je, naime, izravno teretio svog oca za dostupnost oružja, čime je ozbiljno poljuljao njegovu obranu, izvijestio je Telegraf.

"Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio", rekao je, potvrdivši da je oružje u spavaćoj sobi pronašao bez puno truda.

Objasnio je da je pištolje uzeo dva dana prije zločina, a da je vještinu rukovanja i naviku rastavljanja oružja stekao upravo u streljani gdje ga je otac vodio. Na pitanje zašto je nakon masakra rastavio pištolj, hladnokrvno je odgovorio da je to učinio iz navike.

Motiv zločina i obrat u korist majke

Dječak je priznao da je ideju za zločin dobio gledajući YouTube dokumentarac o masovnom ubojstvu u jednoj američkoj školi. Također je naveo je da ga je otac jednom prilikom nazvao "psihopatom", nakon čega je počeo istraživati taj pojam.

"Priznao je da se potpuno poistovjetio s psihopatima tijekom istraživanja. Pred sudom je izjavio da smatra vrlinom to što je hladan i bez emocija", za Telegraf je ispričao anonimni izvor.

Na pitanje majke ubijenog Andrije Čikića o razlogu zločina, kratko je rekao da se osjećao odbaćenim. Nakon tog mu je odgovora pozlilo pa je ostatak iskaza dao sjedeći uz nadzor liječnika.

Najveće iznenađenje za prisutne bio je pokušaj dječaka da abolira majku, Miljanu Kecmanović. Iako je ranije tvrdio da je njezina strogoća i inzistiranje na uspjehu bilo okidač za zločin, u srijedu je izjavio je da njezini zahtjevi ipak nisu utjecali na njegovu odluku, pravdajući promjenu stava riječima da je "tek sada sazrio".