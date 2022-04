Salah Abdeslam, za kojeg se vjeruje da je jedini preživjeli član skupine islamističkih militanata koja je ubila 130 ljudi u više terorističkih napada u Parizu 2015., ispričao se žrtvama na suđenju u petak, objavili su francuski mediji.

Istražitelji vjeruju da je Abdeslam bio dio odreda koji je napao šest restorana i barova, koncertnu dvoranu Bataclan te nogometni stadion.

Od 20 optuženih on je jedini izravno optužen za ubojstvo, pokušaj ubojstva i uzimanje talaca.

"Želim izraziti sućut i ispriku svim žrtvama", rekao je Abdeslam (32) tijekom završnog svjedočenja na sudu, navodi France Inter.

Abdeslam je, dodaje se, plakao dok se obraćao preživjelima u sudnici.

"Molim vas da me mrzite umjereno... Molim vas da mi oprostite. To vas neće izliječiti, ali znam da dobre riječi mogu pomoći. Ako ovo pomogne samo jednoj žrtvi to će biti pobjeda za mene", kazao je Abdeslam.

Francuski državljanin marokanskog podrijetla Abdeslam je na sudu u veljači rekao da je odustao od detonacije svog eksplozivnog prsluka tijekom napada.

Dno dna: Francuskinja dobila zatvorsku kaznu jer je glumila žrtvu terorističkog napada

Francuski mediji izvijestili su da je tijekom ovotjednog saslušanja rekao da je odlučio da to neće učiniti "iz humanosti".

Također je na ranijim saslušanjima rekao da nije znao za plan napada od samog početka i da nije odgovoran za ubojstvo 130 ljudi u noći 13. studenog 2015.

Tužitelji navode da je Abdeslam, samoproglašeni militant Islamske države, putovao Europom u automobilima koje je unajmio kako bi regrutirao nekoliko potencijalnih napadača, povratnika iz Sirije.

Abdeslam se obratio i trojici suookrivljenika kojima se sudi jer su mu pomagali u bijegu te je i njih zatražio "oprost" kazavši da ih "nije želio uvući".

Cure detalji pokolja u Parizu: Mozak operacije sve je izrežirao putem mobitela

Jedan od njih nakon tih riječi napustio je sudnicu u suzama.

Reakcije na njegov iskaz bile su podijeljene, piše agencija France presse.

"To je iznenađenje", rekao je Georges Salines kojemu je poginula kći u koncertnoj dvorani Bataclan. Oprost, "važno je zatražiti ga... razmislit ćemo", rekao je.

NAZVAO DJEVOJKU DA SE OPROSTI 'Mislio sam da ću umrijeti. Pucali smo dok nije pao'

"Mislim da je bio iskren", rekao je Cédric koji je preživio napad, no žali što Abdeslam nije osudio atentate koje su počinili ostali u njegovoj skupini.

"Ni mene ni moje klijente nije dirnuo njegov stilski nastup", rekao je odvjetnik Gérard Chemla, branitelj stotinjak žrtava.

Smatra da okrivljeni govori "konstruirano" i da je "plakao zbog sebe i svojih prijatelja, ali ne i zbog žrtava".