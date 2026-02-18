Poznato zdravstveno stanje tinejdžerice teško ozlijeđene u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Poboljšava se zdravstveno stanje tinejdžerice ozlijeđene u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Ella Jovanović (17) teško je ozlijeđena u tramvajskoj nesreći koja se dogodila u četvrtak kada je tramvaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iskočio iz tračnica. Dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić je poginuo.

Ravnatelj Opće bolnice u Sarajevu, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, za Klix.ba je potvrdio da je stanje 17-godišnjakinje poboljšano te se planira njezin premještaj na odjel poluintezivne njege uz nastavak multidisciplinarnog liječenja.

Nekoliko dana bila je životno ugrožena i u induciranoj komi te joj je amputirana noga, no liječnici su je u subotu probudili, nakon čega je započeo postupan napredak njezina zdravstvenog stanja.

Nakon tragedije u Sarajevu započeli su prosvjedi kojima se traži odgovornost vladajućih za nesreću.