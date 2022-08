Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je novom slovenskom premijeru Robertu Golobu otvoreno rekao da hrvatski Sabor nikad neće ratificirati presudu arbitražnog suda o granici dviju zemalja i da će dvije prijateljske zemlje pitanje granice "riješiti s vremenom". Kazao je i kako se stav o optužnici protiv hrvatskih pilota koju je podignula Srbija "neće mijenjati niti milimetra".

Premijer Andrej Plenković se uoči Bledskog strateškog foruma prvi put bilateralno susreo s novim slovenskim premijerom Robertom Golobom te s ministricom vanjskih poslova Tanjom Fajon.

Teme razgovora bile su unaprjeđenje međusobnih odnosa, energetska situacija i suradnja, zajedničke inicijative na razini Europske unije, jačanje ekonomske suradnje, pomoć Hrvatskoj Sloveniji tijekom ovogodišnjih razornih požara te odlična turistička sezona - već u prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je boravilo više od milijun Slovenaca.

Neizbježno je bilo i pitanje razgraničenja dviju zemalja te presuda arbitražnog suda koju Hrvatska ne priznaje te je jednoglasnom odlukom Sabora izašla iz procesa 2015. godine, nakon objave dogovora između slovenskog člana suda Jerneja Sekolca i slovenske zastupnice pred sudom Simone Drenik o utjecanju na druge članove i manipulacije sudskom dokumentacijom.

Plenković je rekao da za Hrvatsku ta presuda "ne postoji" te da se "može razgovarati o raznim temama, no da hrvatski Sabor neće nikad ratificirati" odluku arbitražnog suda.

"To mora biti jasno svima, ja sam to otvoreno rekao premijeru Golobu i mislim da je na nama sada da u dobrom duhu radimo na svim onim temama koje nas povezuju", naglasio je premijer.

"Hrvatska i Slovenija su prijateljske zemlje i trebamo staviti u fokus ono što nas zbližava, a ne razdvaja, a ta tema će se rješavati s vremenom".

Plenković u Sloveniji sudjeluje na 17. Bledskom strateškom forumu, a za taj susret je rekao da će naglasak biti na odnosu "onog dijela međunarodne zajednice koji se temelji na multilateralizmu, međunarodnom pravu i suradnji prema autoritarnom koji se temelji na konfliktu i pretenzijama na teritorije drugih zemalja".

Bledski strateški forum održava se u ponedjeljak i utorak, a u slovensko turističko su mjestu stigao je cjelokupni slovenski vrh te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Plenković će u ponedjeljak sudjelovati na panelu lidera, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na panelu pod nazivom "Koliko izazova za Europu?".

Forumu će se videovezom obratiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a na Bledu su i albanski premijer Edi Rama, predsjednik Islanda Gudni Johannesson, moldavska predsjednica Maia Sandu, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu, austrijski šef diplomacije Alexander Schallenberg, mađarski ministar Peter Szijjártó i drugi.

U utorak se na skupu održava panel o europskoj perspektivi zapadnog Balkana na kojem će sudjelovati posebni izaslanik američke vlade Gabriel Escobar, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt, predstavnik EU-a za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, šefica diplomacije te države Bisera Turković te ministri vanjskih poslova Crne Gore i Sjeverne Makedonije i drugi.

Ovaj forum pokrenut je 2006. godine, a ovogodišnje izdanje obilježeno je ruskom invazijom na Ukrajinu i njezinim posljedicama.



"Preostali postulati međunarodnog i humanitarnog prava su kolabirali te je došlo do doba nesigurnosti i nestabilnosti", stoji u najavi foruma.

"U tom nestabilnom okruženju, koju ulogu treba imati Europska unija? Ako, prema viziji Europske komisije, Europska unija treba koristiti svoj politički utjecaj, ona će trebati povećati svoje kapacitete suočavanja s ključnim globalnim izazovima", dodaje se.

Plenković: Optužnica protiv hrvatskih pilota za nas ne postoji

Optužnica Srbije protiv hrvatskih pilota za navodne ratne zločine u Oluji za Hrvatsku kao predmet "ne postoji", rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković, dodavši kako se taj stav neće "mijenjati ni milimetra".

"Nadležnost Srbije u predmetima koji se tiču navodnih počinjenja kaznenih dijela na teritorijima drugih država, od strane državljana drugih država, za nas je neprihvatljiva već godinama, to ne dolazi u obzir", rekao je hrvatski premijer na Bledu.

Apelacijski sud u Beogradu je 20. kolovoza potvrdio je rješenje Višeg suda u Beogradu kojim je potvrđena optužnica srpskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) za ratne zločine počinjene u vojno redarstvenoj akciji Oluja 1995. godine.

Plenković je rekao da postoji međunarodna instanca, bivši Haaški sud i današnji Rezidualni mehanizam, te da stoga ne dolazi u obzir da Srbija "kao agresor u vremenu velikosrpskog režima Slobodana Miloševića" koja je napala Hrvatsku, BiH i Sloveniju pretendira biti država koja će podizati optužnice protiv hrvatskih pilota u vrijeme Domovinskog rata.

"Dakle, taj predmet za nas kao državu ne postoji", naglasio je, dodavši da je Hrvatska tu jasna i "neće se mijenjati niti milimetra" te da se Srbija "jako, jako dobro mora suočiti sa svojom prošlošću i ulogom devedesetih godina".

O eventualnom posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandru Vučiću bivšem ustaškom logoru Jasenovac Plenković je rekao "o tom potom".

Vučić, koji ponavlja "da ne želi na more nego u Jasenovac", namjeravao je 17. srpnja posjetiti bivši logor, no u privatnom, nenajavljenom svojstvu, što su hrvatske vlasti odbile, navodeći da to nije u skladu s diplomatskom praksom.

"Zna se kako se najavljuje posjet drugim zemljama ako se tamo ne ide turistički", rekao je Plenković u ponedjeljak.