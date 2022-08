U Banskim dvorima održan je sastanak s četvoricom umirovljenih vojnih pilota koje u Srbiji čeka suđenje u odsutnosti zbog optužnice koja ih tereti za ratni zločin i napad na izbjegličku kolonu tijekom operacije Oluja.

Na sastanku u Banskim dvorima zatvorenom za javnost bili su ministri Tomo Medved i Ivan Malenica, a premijer Andrej Plenković je iz Rijeke poručio da se neće upuštati u pravni proces koji je politički motiviran, te da će pilotima pružiti svu pravnu pomoć i savjet.

"Hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa. Ni danas, ni sutra, ni za pet, ni za 10 godina. Bit će u Hrvatskoj, živjet će tu mirnim životom, neće od heroja obrambenog Domovinskog rata postati optuženici. Za naš pravni sustav to ne dolazi u obzir. Politički se to neće dogoditi. I to oni znaju", poručio je premijer Plenković.

Pupovac o optužnici pilotima: "Ako Hrvatska nije sama poduzela ništa da se zločini procesuiraju, teško je prigovarati..."

"Ono što je sigurno je da je riječ o čistom jednom političkom procesu. Mi u ovom trenutku ni ne znamo za što su oni optuženi niti je itko vidio pravi onaj nacrt optužnice. Na taj način mislim da bi se upravo tako trebali i ponašati i prije svega dati tu jednu snagu hrvatskim pilotima", zaključio je Banožić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr