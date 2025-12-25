Helikopter spašavao turiste s popularne planinarske rute, a onda se srušio: Svi su poginuli

Petero ljudi poginulo je u padu helikoptera na planini Kilimandžaro u Tanzaniji.

Nesreća se dogodila u srijedu navečer na jednoj od najpopularnijih turističkih ruta za penjanje. Policija je izvijestila kako je helikopter bio u akciji spašavanja turista koji su zapeli na planini.

Među žrtvama su dva stranca, po koje je helikopter išao, lokalni liječnik, turistički vodič i pilot.

A helicopter crashed on Mount Kilimanjaro, Tanzania, killing five people.



Svi su poginuli u nesreći koja se dogodila između kampa Barafu i vrha Kibo, na nadmorskoj visini od preko 4000 metara, piše Sky News.

Zapovjednik regionalne policije Kilimandžara Simon Maigwa rekao je da je zrakoplov pripadao tvrtki Kilimanjaro Aviation, koja pruža usluge spašaanja, ali i druge usluge.

Tanzanijske vlasti civilnog zrakoplovstva objavile su da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok nesreće.

Zrakoplovne nesreće na Kilimandžaru su rijetke. Posljednja se dogodila u studenom 2008. godine, kada su poginule četiri osobe.