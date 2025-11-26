Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom: Prije smrti zvala je dva broja

Tijelo Ane Radović (20), za kojom se u Srbiji tragalo od nedjelje poslijepodne, pronađeno je u automobilu koji je završio u betonskom kanalu u blizini Čačka. U Audiju SQ pronađeno je još jedno tijelo.

Iako se na početku pretpostavljalo da je Ana putovala s prijateljicom, sada je otkriveno tko je bio s njom u automobilu – Aleksandar M. (37). Njih dvoje putovali su prema Beogradu, a prema informacijama portala Nova.rs, upravo je Aleksandar vozio Audi koji je sletio s ceste.

Uzrok prometne nesreće i slijetanja automobila još nije poznat.

Na magistralnom putu Čačak – Požega ekipe hitne pomoći izvukle su automobil u kojem su bili nestala Ana Radović (20) i njen prijatelj. Putovali su sa Zlatibora, gdje je Ana živjela, prema Beogradu, u kojem je studirala.

Ana Radović nakon nesreće je uputila dva poziva s mobitela, a iz automobila je uputila i poziv upomoć, doznaje Blic. Policija je pomoću baznih stanica pokušavala utvrditi lokaciju poziva nakon što je utvrđeno da je iz automobila upućen takozvani "panic call" (poziv u slučaju nesreće). Osim toga, s Anina telefona upućen je jedan poziv hitnoj službi na broj telefona koji se poziva dok je mobitel zaključan. Drugi poziv upućen je hitnoj pomoći.

Unatoč tomu, tek je u utorak pronađen automobil u kojem je bila s prijateljem, a pronašli su ga građani.

U tijeku je istraga.