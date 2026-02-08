Otkrivena mračna strana svjetske izdavačke platforme koja zarađuje milijarde: "Ljudi su inspirirani..."

Globalna izdavačka platforma Substack, koja tvrdi da ima oko 50 milijuna korisnika diljem svijeta, ostvaruje prihod od biltena koji promoviraju nacističku ideologiju, bijelu supremaciju i antisemitizam, otkrila je istraga Guardiana.

Platforma omogućuje javnosti samostalno objavljivanje članaka i naplaćivanje premium sadržaja. Substack uzima oko 10 % prihoda koje ostvaruju bilteni. Oko 5 milijuna ljudi plaća pristup biltenima na njihovoj platformi.

Među njima su i bilteni koji otvoreno promiču rasističku ideologiju. Jedan od njih, pod nazivom NatSocToday, koji ima 2800 pretplatnika, naplaćuje gotovo 70 eura za godišnju pretplatu, iako je većina njegovih objava dostupna besplatno.

Smatra se da NatSocToday vodi krajnje desničarski aktivist sa sjedištem u SAD-u, a kao profilnu sliku koristi svastiku, simbol koji je nacistička stranka prisvojila 1920-ih kako bi simbolizirala bijelu supremaciju. Puni naziv nacističke stranke bio je Nacionalsocijalistička njemačka radnička stranka.

Jedna od njihovih nedavnih objava sugerira da je židovska rasa odgovorna za Drugi svjetski rat i opisuje Adolfa Hitlera kao "jednog od najvećih ljudi svih vremena". U roku od dva sata od pretplate na NatSocToday u svrhu ove istrage, Substack algoritam usmjerio je Guardianov račun na 21 drugi profil sa sličnim sadržajem.

Subtrack platforma Foto: Screenshot/Subtrack

Neki od ovih računa imaju tisuće pratitelja.

Erika Drexler dijelila je objave u kojima je Hitlera opisivala kao svog heroja i "najprekvalificiranijeg vođu ikad". Vjeruje se da je račun sa sjedištem u SAD-u i da naplaćuje 150 dolara (oko 127 eura) za godišnju pretplatu.

Ava Wolfe, koja ima 3000 pretplatnika, a čini se da živi u Velikoj Britaniji, ima profil koji sadrži svastike i druge nacističke simbole. Godišnja pretplata na njezin Substack košta 38 funti (43 eura). Na svom profilu često poriče holokaust. Oko 6 milijuna Židova umrlo je u Holokaustu, ali je ranije ovog mjeseca lažno tvrdila da su liječnici utvrdili da "Nijemci nikoga nisu namjerno ubili" i da je "smrt nastupila isključivo od bolesti i gladi".

Parada prolazi ispred Adolfa Hitlera Foto: Profimedia

Nije jasno jesu li Drexler i Wolfe koristili svoje prave identitete za objavljivanje materijala ili pišu pod pseudonimima.

Guardianovom računu prikazane su odvojene objave koje su promovirale teorije zavjere o židovskoj moći i utjecaju te sugerirale da je antisemitizam mit.

Algoritam je također promovirao i druge ekstremističke sadržaje, uključujući biltene koji se odnose na teoriju zavjere "velike zamjene" – sugestiju da postoji zavjera za zamjenu bijelih Europljana ljudima drugih rasa.

Od početka rata između Izraela i Gaze u listopadu 2023. došlo je do naglog porasta antisemitizma i islamofobije. Izvršni direktor Povjerenstva za politiku antisemitizma (Antisemitism Policy Trust), Danny Stone, rekao je da štetni online sadržaj često inspirira napade u stvarnom životu.

"Ljudi mogu biti, i jesu, inspirirani online štetom da nanesu štetu u stvarnom svijetu", rekao je. "Terorist koji je napao sinagogu u Heaton Parku nije se jednog jutra probudio i odlučio ubiti Židove; on je već bio radikaliziran."

Ozbiljnu štetu rade i algoritmi koji pojačavaju pristup štetnom sadržaju.

"Zakon o online sigurnosti trebao je riješiti problem ilegalnog sadržaja, ali vrlo malo se poduzima u vezi s takozvanim legalnim, ali štetnim sadržajem", rekao je Stone.

"Kada imate negiranje Holokausta, inverziju ili usporedbe, vidite, na svim poljima, smanjenje sjećanja na Holokaust. Što smo dalje, s manje preživjelih, činjenice se mogu izgubiti. Moramo dobiti bitku za tu priču. Ovaj online sadržaj nanosi ogromnu štetu jer ako ne naučimo lekcije iz te prošlosti, osuđeni smo na ponavljanje", istaknuo je Stone.

Glasnogovornik Zaklade za obrazovanje o holokaustu rekao je da nije novost da postoje materijali koji šire teorije zavjere i poriču holokaust, ali im se ovako povećava doseg: "Ideja da Substack profitira od ovog mržnjom ispunjenog materijala i dopušta da se on promovira putem svog algoritma je sramota."

Joani Reid, predsjednica laburističke parlamentarne skupine protiv antisemitizma, rekla je da planira pisati Substacku i Ofcomu kako bi ih zamolila da se pozabave nalazima Guardiana. Rekla je da se antisemitizam "širi nekažnjeno" i da se pogoršava.

Kritike od osnivanja

Pokrenuta 2017. godine, platforma se prethodno suočila s kritikama zbog biltena koji promiču ekstremističke stavove. Njezin suosnivač, Hamish McKenzie, osvrnuo se na odluku o hostiranju nacističkog sadržaja u jednoj od svojih objava na stranici 2023. godine.

"Samo želim jasno reći da ni mi ne volimo naciste – voljeli bismo da nitko nema takve stavove. Ali neki ljudi imaju te i druge ekstremne stavove. S obzirom na to, ne mislimo da cenzura (uključujući i demonetizaciju publikacija) rješava problem – zapravo ga pogoršava", napisao je i dodao da vjeruje da je otvorena diskusija najbolji način da se loše ideje liše njihove moći.

"Posvećeni smo poštivanju i zaštiti slobode izražavanja, čak i kada to boli", kaže on.