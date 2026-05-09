Otkriveni detalji dramatične operacije na Tenerifima: Kruzer s hantavirusom stiže pod okriljem noći, putnike čeka stroga evakuacija

Španjolske vlasti potvrdile su da će kruzer MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, stići na Tenerife u nedjelju rano ujutro, između 4 i 6 sati po lokalnom vremenu. Brod će pristati u luci Granadilla, gdje su u tijeku opsežne sigurnosne i zdravstvene pripreme za jednu od najsloženijih evakuacijskih operacija posljednjih godina.

Novinarka Sky Newsa Sadiya Chowdhury izvijestila je iz luke kako na terenu vlada opsadno stanje, dok posade i sigurnosne službe ubrzano pripremaju dolazak broda.

Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia rekla je na konferenciji za novinare u Madridu da će se španjolski državljani prvi iskrcati s broda. Dodala je da će tijelo osobe koja je umrla na brodu 2. svibnja ostati na MV Hondiusu zajedno s dijelom posade kada brod nakon operacije nastavi put prema Nizozemskoj.

Istodobno su potvrđena još dva slučaja povezana s virusom u Španjolskoj. Jedna osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženima nalazi se u bolnici u Barceloni bez simptoma, dok je druga osoba sa simptomima hantavirusa hospitalizirana u Alicanteu i nalazi se u izolaciji. Obje osobe ostat će na liječenju lokalno i neće biti prebačene u vojnu bolnicu u Madridu, kamo će biti transportirani ostali španjolski putnici s kruzera.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da će se iskrcavanje odvijati po strogo kontroliranom planu. Putnici će brod napuštati u nacionalnim skupinama, a iskrcaj će biti dopušten tek kada avion za njihovu zemlju bude spreman na pisti.

Potvrđeni su repatrijacijski letovi za Francusku, Njemačku, Belgiju, Irsku i Nizozemsku, dok je Europska unija osigurala dodatna dva zrakoplova za zemlje koje nemaju vlastite kapacitete za evakuaciju. Također su potvrđeni letovi za Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države.

Operaciju će nadgledati i glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je stigao u Španjolsku i trebao bi se sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom.

Tedros je poručio kako na brodu trenutno nema novih osoba sa simptomima hantavirusa te dodao da WHO nastavlja aktivno pratiti situaciju i koordinirati sljedeće korake.

Posebnu zabrinutost izaziva vremenska prognoza. Prema informacijama sa Tenerifa, operacija iskrcavanja mora biti izvedena vrlo brzo jer se otocima približava loše vrijeme. Ako brod ne uspije završiti operaciju u predviđenom roku, mogao bi biti prisiljen napustiti područje i ne vratiti se do kraja svibnja.

U luci Granadilla od jutra su raspoređene policijske snage, postavljeni su sigurnosni šatori i dodatne zaštitne mjere. Španjolske vlasti pokušavaju umiriti stanovnike Tenerifa naglašavajući da putnici s broda neće imati nikakav kontakt s lokalnim stanovništvom tijekom cijele operacije.