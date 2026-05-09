Dosad neviđena operacija iskrcavanja s kruzera smrti: "Imamo malo vremena, a ako sada ne uspijemo..."

Kruzer MV Hondius na kojem su tri putnika umrla od hantavirusa trebao bi stići na španjolski otok Tenerife rano u nedjelju, rekao je operater kruzera.

"Pripreme u vezi s našim mjestom dolaska, karantenom i postupcima provjere za sve goste te daljnjim planovima putovanja za sve putnike i pogođenu posadu vode organizacije iz brojnih zemalja", navodi se u izjavi Oceanwide Expeditionsa.

To uključuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i nizozemske vlasti, a tvrtka blisko surađuje i sa španjolskim vlastima, dodaje se.

Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.

Nakon pristajanja u luci Granadilla na Tenerifima, vlasti će preuzeti odgovornost za medicinske postupke i potencijalni povratak putnika kući, priopćio je Oceanwide Expeditions.

SAD je u petak najavio da će zrakoplovom evakuirati američke putnike.

Tri osobe - stariji nizozemski par i žena iz Njemačke - umrli su nakon izbijanja zaraze na malom kruzeru koji je 1. travnja isplovio iz južne Argentine s manje od 150 ljudi na brodu.

WHO je u petak izvijestio o šest potvrđenih slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna slučaja, među osam sumnjivih slučajeva.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus odlazi u subotu na Kanare kako bi koordinirao evakuaciju putnika s broda.

Uz Ghebreyesusa bit će i španjolski ministri zdravstva i unutarnjih poslova "kako bi se osigurala koordinacija između vladinih agencija, praćenje zdravlja i provedba planiranih protokola nadzora i odgovora", objasnili su ti izvori.

No, rizik od širenja hantavirusa na globalnu populaciju je "apsolutno nizak", istaknula je u petak Svjetska zdravstvena organizacija.

"Ovo je opasan virus, ali samo za osobu koja je stvarno zaražena. Rizik za opću populaciju ostaje izuzetno nizak", rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier u Ženevi.

"Imamo vrlo kratak vremenski okvir"

Iskrcavanje putnika mora se obaviti između nedjelje u podne i ponedjeljka, "jedinog vremenskog okvira" zbog meteorološke situacije, naglasio je dužnosnik regionalne vlade Kanarskih otoka.

Vlasti Kanarskih otoka naglasile su da evakuacija mora biti završena unutar 24 sata nakon što brod u nedjelju stigne do Tenerifa. U suprotnom bi operacija mogla biti odgođena na nekoliko dana, pa čak i tjedana.

Dolazak broda u španjolski arhipelag pokrenut će, kako je rekao španjolski ministar zdravstva, "dosad neviđenu operaciju" prihvata, medicinske procjene i repatrijacije 149 putnika i članova posade.

No cijelu operaciju dodatno komplicira promjena vremenskih uvjeta.

"Jedini vremenski okvir koji imamo za provedbu ove operacije je oko podneva u nedjelju, prije nego što se uvjeti pogoršaju od ponedjeljka", rekao je glasnogovornik regionalne vlade Alfonso Cabello.

"Ako to ne uspijemo, brod će morati otići, a nova operacija teoretski se ne bi mogla provesti prije kraja svibnja", dodao je, navodeći snažan vjetar i visoke valove kao glavne probleme, piše The Guardian.

Ljudi koji se boje da su se možda zarazili virusom ili za koje je potvrđeno da su zaraženi, liječe se ili je od njih zatraženo da se samoizoliraju u nekoliko zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Švicarsku i Južnu Afriku.