Otkrivena laž o posljednjim minutama putnika u podmornici Titan: "To je napravljeno namjerno i tako da izgleda uvjerljivo"

Iako se zbog transkripta koji je počeo kružiti internetom samo nekoliko dana nakon što je podmornica Titan lani u lipnju nestala u Atlantskom oceanu činilo da su putnici Titana bili svjesni toga da postoji neki problem s podmornicom, i to 18 minuta prije razorne implozije, ovih dana pokazalo se da za to nema dokaza.

Podmornica Titan išla je 18. lipnja 2023. na dno oceana kako bi posjetila olupinu Titanica, kada je oko sat i 45 minuta nakon ronjenja izgubila kontakt s matičnim brodom Polar Prince. Nedugo zatim počela je potraga za podmornicom. Bila su potrebna četiri dana da se locira olupina na dnu Atlantika. Svih pet putnika je poginulo.

Transkript je fikcija

Samo nekoliko dana nakon što je podmornica nestala u Atlantskom oceanu internetom je počeo kružiti transkript koji je iznosio detaljan vremenski slijed navodnih događaja i razgovora koji su doveli do implozije.

Međutim, savezni tim američkih istražitelja nije pronašao nikakve dokaze da je pet putnika podmornice Titan bilo svjesno nadolazeće implozije.

"Uvjeren sam da je to lažni transkript. Izmišljen je", tvrdi kapetan Jason D. Neubauer, umirovljeni pripadnik američke Obalne straže, koja stoji iza istrage, predsjednik Istražnog odbora. "Netko je to napravio dovoljno dobro da djeluje uvjerljivo", kazao je za New York Times.

Američki istražitelji dobili su zapise o stvarnim komunikacijama između podmornice i matičnog broda Polar Prince.

Istraga je jedna od najkompliciranijih

Neubauer je istaknuo da je istraga implozije Titana bila jedna od najkompliciranijih na kojima je ikada radio, a neke dijelove istrage zakompliciralo je više faktora, među kojima i sudjelovanje više međunarodnih agencija.

Za izradu velikog izvješća obično su potrebne dvije ili tri godine, dodao je i sugerirao da će i istraga o Titanu vjerojatno slijediti isti obrazac.

No naglasio je važnost takvih istraživanja jer se njihovi nalazi redovito pretvaraju u nove zakone, pravila i propise koji poboljšavaju sigurnost plovila, a nalaz bi mogao biti i svojevrsna utjeha prijateljima i obiteljima žrtava Titana.