Novi strašni slučaj vršnjačkog nasilja, ovoga puta u osnovnoj školi u krapinsko-zagorskoj županiji, u mjestu nedaleko Zagreba.

Dječaci su u utorak u toaletu istukli jednog njihovog vršnjaka, sve su i snimali, a dječak je zbog ozljeda završio u zagrebačkoj Klaićevoj. U školu je stigla i policija.

Iz Klaićeve su nam potvrdili da je 12-godišnji dječak zaprimljen na obradu no nisu htjeli iznositi više detalja, dok od majke doznajemo da je dobio udarac u slezenu te ima potres mozga uz masnice, a danas je pušten na kućnu njegu, nakon dvije noći provedene u bolnici.

Službe sve umanjuju

Majka kaže kako se nad njenim djetetom sustavno vrši nasilje već više od godinu dana te da su stručne službe škole sa svime upoznate, ali ili ne reagiraju. Ima svega, kaže, od manjih zadirkivanja, provociranja, udaranja, do većih tučnjava, na koje u školi slabo ili nikako ne reagira te često okrivljuju i 12-godišnjaka jer je, kako kažu, sam to isprovocirao.

"Jednom je došao izudaran, a oni su rekli da je to od tjelesnog", ispričala nam je majka. Jednom su joj prilikom rekli i kako ti nasilnici, koji nisu samo iz njegovog razreda nego i stariji, svi imaju neku dijagnozu. Kad je jednom prilkom dobio jaki udarac u nogu i kad su pozvani roditelji nasilnika, oni su se okomili na majku jer ih je prijavljivala.

Tučnjava u utorak bila je kap koja je prelila čašu. "Kad sam dobila snimku kako ga tuku, to je strahota i užas za vidjeti!", govori majka dječaka. Napominje kako su stručne službe škole vrlo nesusretljive, pedagoginja je vrlo nepravedna, a razrednica joj je odbila poziv.

U posjedu smo snimke koju zbog osjetljivosti slučaja i postupka koji je u tijeku, nećemo objaviti.

Ravnatelj - "Nije to neki spektakl"

Zbog posljednjeg incidenta u srijedu je u školi bila i policija, potvrdio nam je ravnatelj škole. Priznaje da u školi ima slučajeva vršnjačkog nasilja, ali "nije to neki spektakl. To je uobičajeni sukob među dječacima, oni se malo pokoškaju i znate kako je to, roditelji odmah zovu policiju", izjavio je ravnatelj.

"Sve stručne službe škole su upoznate i djelujemo po protokolu i sve ćemo riješiti. Sve smo podatke dali policiji te su obaviješteni svi sudionici", rekao je ravnatelj koji još jednom ponavlja kako nema tu ništa posebno, dok istovremeno kruže snimke kako se dječaci tuku u toaletu.

Za slučaj smo pitali i policiju iz koje su nam odgovorili da će se zbog osjetljivosti slučaja očitovati pismenim putem.

Majka je zbog svega angažirala i odvjetnika kako bi se nasilju nad njezinim djetetom konačno stalo na kraj.