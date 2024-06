Stephen Bartulica o vožnji u Ferrariju i poruci Ivana Penave: "Određeni krugovi me pokušavaju eliminirati iz javnog prostora"

Nakon što je otkriveno da je Stephena Bartulicu u izbornoj noći u crvenom Ferrariju vozio kriminalac osuđen za pokušaj ubojstva, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava jasno je poručio da se ljudima u stranci zbog Bartuličinih poteza okreče želudac. Penava od njega traži javnu ispriku ili će, najavio, povući određene poteze.

O tome gdje je zapelo s imovinskom karticom te hoće li se ispričati, Bartulica je progovorio ekskluzivno za Dnevnik Nove TV.

"Prije nego što se osvrnem na Ferrari, treba nekoliko rečenica reći o onome što je prethodilo izbornoj večeri. Ja sam najavio da ću postati meta i to se ostvarilo, ali na način koji je neviđen u novijoj hrvatskoj politici. Javni linč i zlostavljanje u medijskom prostoru koji ja i moja obitelj trpimo već desetak dana je sigurno kod mene izazvalo neke reakcije", rekao je u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

"Kao što znate, novinar Andrej Dimitrijević me jedno jutro doskočio kad sam djecu vozio u školu, ispitivao, njih uznemiravao i zastrašivao. To sam prijavio pravobraniteljici za djecu. Nije uobičajena ova žestina i ovakav tretman", dodao je.

Ustvrdio je da u izborni stožer nije planirao doći Ferrarijem, nego da se to dogodilo spontano.

"Žao mi je što je nastao loš dojam. Ako su ljudi to krivo shvatili ili su zbog toga povrijeđeni, meni je žao. U tom trenutku slavlja i euforije mi prosudba možda nije bila najbolja. Sa mnom pokušava brisati pod jer ispunjavam tri kriterija: katolik sam i to ne tajim, konzervativni sam političar i povratnik sam iz dijaspore", napomenuo je te rekao da ga određeni krugovi me pokušavaju eliminitari iz javnog prostora.

"Tko je trebao shvatiti poruku s Ferrarijem ju je, nadam se, shvatio. Nisam tu da se dodvoravam određenim medijskim krugovima, nego da služim biračima, ali sam svjestan štete koja je nestala. Razumijem i svoje stranačke kolege koji me prozivaju. Politika je timski sport i nema govora o nekom raskolu", ustvrdio je.

Tandara Knezović ga je pitala i o čovjeku koji ga je vozio u Ferrariju.

"Znam da je vlasnik restorana, ali nisam znao detalje iz njegove prošlosti", odgovorio je Bartulica.

Još je uvijek u kontaktu s kolegama iz Domovinskog pokreta.

"Miniranje stranke sigurno ne dolazio od mene. Ja sam učinio sve da u ovoj kampanji postignemo dobar rezultat i to je ostvareno. Nema govora o miniranju i mislim da stranka iz ovog može izaći jača", rekao je.

Nije želio otkriti tko mu je predložio da sjedne u Ferrari, ali je rekao da to nije bila njegova ideja.

"Ja sam svjestan svih posljedica i meni je žao ako su ljudi to krivo shvatili", istaknuo je.

Također je odgovorio na pitanje o imovinskoj kartici.

"Zanimljivo je od čega je napravljena ta kvaziafera. Ja sam na posve legitiman način digao kredit da bih kupio kuću. Nisam nikada bio na polažaju da odlučujem o javnim sredstvima tako da ga nisam mogao zloupotrijebiti čak i da sam htio", rekao je.

"Ja sam imovinsku karticu nadopunio kako sam trebao. Ako je nešto uneseno sa zakašnjenjem, ja ću za to odgovarati i ne bježim od toga. Ali, način na koji se to prezentiralo, da se mene prikaže kao sumnjivu osobu ili kriminalca, je bio jedan linč", zaključio je.

USKORO OPŠIRNIJE...

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr