VIDEO/FOTO Kaos u zemlji zbog nove reforme: Deseci ozlijeđenih, predsjednik prosvjednike nazvao teroristima

Interventna policija je u glavnom gradu Argentine Buenos Airesu ispalila suzavac i vodene topove da bi rastjerala prosvjednike ispred zgrade Kongresa nakon što su zastupnici u argentinskom senatu dali početno odobrenje za reforme predsjednika Javiera Mileija.

Prosvjednici upozoravaju da će mjere naštetiti milijunima Argentinaca jer predviđaju smanjenje proračuna i socijalnih davanja.

Uoči usvajanja zakona u senatu prosvjednici su skandirali: "Zemlja nije na prodaju, zemlja se brani", dok je na jednom transparentu pisalo: "Kako šef države može mrziti državu?"

Lokalni mediji izvještavaju o brojnim ozlijeđenima, a scene su opisali kao bojno polje. Prosvjednici su na suzavac i vodene topove policije uzvratili bacanjem kamenja i zapaljivih sredstava, pri čemu je zapaljeno nekoliko automobila, piše BBC.

Paket reformi, koji je predložio desničarski predsjednik Javier Milei za oživljavanje posrnulog gospodarstva zemlje, uključuje proglašavanje izvanrednog gospodarskog stanja, rezanje mirovina i liberalizaciju tržišta rada, što mnogi ocjenjuju kao najavu narušavanja radničkih prava. Mjerama se protive ljevičarske političke stranke, radnički sindikati i društvene organizacije.

Prijedlog, koji je u početku bio izjednačen (36-36) u senatu, preliminarno je usvojen nakon što je predsjednica doma potpredsjednica Victoria Villarruel dala odlučujući glas: "Za one Argentince koji pate, koji čekaju, koji ne žele vidjeti da im djeca napuštaju zemlju, moj glas je potvrdan."



Zakon mora proći i donji dom da bi bio usvojen.

Buenos Aires — Far-left extremists launched an insurrection at the Argentinian Congress to try to stop lawmakers from voting through President Milei’s tax overhauls. The militants hurled firebombs, set fires and attacked police. pic.twitter.com/8Vn9aaiK08