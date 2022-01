Otac Mateja Periša rekao je kako u obzir uzima samo službene informacije MUP-a i da se ne osvrće na razne teorije o sinovom nestanku koje se šire u javnosti.

"Za mene relevantne informacije su samo one službene objavljene od strane MUP Srbije. Policija obavlja i dalje sve istražne radnje, novih značanijnih informacija, nažalost, nema", rekao je danas Nenad Periš, otac nestalog mladića za kojim se u Beogradu traga već punih 26 dana, piše Blic.

Privatni detektiv iz Srbije koji ne radi na slučaju, Braca Zdravković, kazao je kako mu je mladić blizak Matejevom društvu rekao kako su momci bili skloni okladama, to jest, izazovima, te iznio teoriju da je Matej kobne večeri ispunjavao jedan takav izazov.

"Onda, recimo, neki ponoćni triatlon u smislu trčanja par kilometara, pa plivanje, pa onda izađe na određenom mjestu i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon oklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i pol, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog oklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao", ispričao je detektiv u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Inače, pojavila se i informacija kako su Viber i Instagram račun Mateja Periša bili aktivni u petak. Razlog tome je najvjerojatnije istraga policije koja ima pristup Matejevim računima te ih provjerava za moguće tragove i informacije o njegovom nestanku, piše Večernji.