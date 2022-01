Detektiv Braca Zdravković, privatni detektiv iz Srbije, objavio je video u kojem se bavi nestankom Splićanina Mateja Periša.

Privatni detektiv Braca Zdravković rekao je da je na dijelu Dunava gdje je nestao Matej Periš u zadnjih 30 godina nestalo stotinjak ljudi. Dodao je da je bio zadužen za taj sektor, da je radio je na mnogim takvim slučajevima.

Također je rekao da bi se Mateja Periša trebalo tražiti i uzvodno. Pritom se prisjetio slučaja od prije 30 godina kad ga je načelnik pitao zašto nestalog čovjeka nisu tražili i uzvodno.

"Rekao mi je: 'Jesi li, Braco, obavio sve?'", a Zdravković mu je odgovorio: "Da, načelniče. Obavijestio sam sve stanice nizvodno da je taj i taj nestao."

Načelnik ga je zatim, ispričao je, pogledao čudno i upitao je li učinio isto sa stanicama koje se nalazi uzvodno.

"Ja mu u čudu kažem: 'Načelniče, voda ide prema Crnom moru, a ne prema Beču.'", na što mu je stigao odgovor: "Ako jednog dana budeš imao ambicije sjediti u ovoj fotelji, moraš naučiti da nekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno."

"Upravo su nam javili za slučaj nestalog čovjeka koji je pronađen uzvodno. Kako? Zakačio se na jednog od šlepova i pronašli su ga uzvodno. Zato ga treba tražiti i uzvodno jer nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep i ode tako sve do Beča", pojasnio mu je načelnik.

Dečki skloni međusobnim okladama

Zdravković je u video rekao i da ga nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

"On kaže da su ti momci vrlo živahni. Oni su dobri dečki, ali momci koji idu na provod u stranu zemlju su živahni dečki. Između ostaloga, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne oklade da netko može učiniti nešto zbog nečega. U današnje vrijeme to se zove challenge. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta", rekao je detektiv.

"Onda, recimo, neki ponoćni triatlon u smislu trčanja par kilometara pa plivanje pa onda izađe na određenom mjestu i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon oklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i pol, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog oklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao", ispričao je detektiv.

Također je zaključio da Matej nije svojom voljom ili bez razloga skočio u Savu i zaplivao jer, tvrdi Zdravković, na mjestu na koje se sumnja da je nestao u Savu nitko ne može skočiti svojevoljno i preživjeti.