Stiže nam novo osvježenje: Meteorolog najavio kišu i grmljavine

U utorak ujutro vrijeme bit trebalo biti djelomice ili pretežno sunčano, a najviše sunca očekuje se na moru. Duž obale i na otocima će puhati sjeverozapadnjak i bura, koja će podno Velebita biti jaka. U unutrašnjosti će se temperatura kretati od15 do 20, a na moru od 20 do 25 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom biti sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Temperatura će i ići i preko 30, no već u srijedu bit će svježije, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak, a u najtoplijem, odnosno, najviše vrućem dijelu dana, očekuju se maksimalno 32 stupnja.

Sunca će biti i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru će prijepodne puhati bura, poslijepodne uglavnom sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura će u gorju iznositi 28, a na sjevernom Jadranu 32 stupnja.

I u Dalmaciji će biti sunčano i vruće. Uz obalu će prijepodne također mjestimice puhati bura, a prema otvorenom moru umjeren, ponegdje moguće i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura će biti od 31 do 34 stupnja.

Temperatura mora je većinom između 23 i 25 stupnjeva, a UV indeks će u središnjim i istočnim predjelima, gdje će povremeno biti umjerene naoblake, biti visok, a u najvećem i najsunčanijem dijelu zemlje vrlo visok.

Vrijeme tijekom idućih dana

U noći na srijedu kopnenim krajevima stiže naoblačenje, potom tijekom dana kiša i pljuskovi s grmljavinom koji će ponegdje, a poglavito na istoku, biti izraženiji. U četvrtak će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme, a i dalje su vjerojatni izraženiji grmljavinski pljuskovi. U petak će biti sunčanije, no još uvijek ne i posvuda suho, dok će poslijepodne na kopnu biti šansi za poneki pljusak. S ovom promjenom će i osvježiti.

Na sjevernom Jadranu će se isto u srijedu postupno skupljati oblaci, poslijepodne i navečer uz pljuskove. U Dalmaciju naoblačenje stiže navečer, a kiše i pljuskova bit će u noći na četvrtak te uz grmljavinu lokalno mogu biti izraženiji. Do sredine dana na većini obale će se razvedriti pa će poslijepodne najčešće prevladavati sunčano. No nestabilno će se vrijeme do kraja dana, a i dio petka, zadržati na krajnjem jugu

U srijedu će na Jadranu puhati jugozapadnjak, potom na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Do kraja tjedna, uz buru, u poslijepodnevnim satima će na moru povremeno puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Svakako će biti i malo manje vruće.