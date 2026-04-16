Horor u susjedstvu: Pretukli ga metalnim šipkama pa bacili sa šestog kata

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je pritvor Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću, osumnjičenima za brutalno ubojstvo Adnana Metanovića na području Dobrinje. Osumnjičeni su žrtvu satima zlostavljali u stanu, nanoseći mu teške tjelesne ozljede udarcima rukama, nogama te raznim predmetima, uključujući metalnu šipku. Nakon višesatnog nasilja, bacili su ga sa šestog kata zgrade dok je još bio živ, piše Dnevni avaz.

Jedan od osumnjičenih izjavio je da su u trenutku dolaska u stan bili pod utjecajem droga, navodeći da su konzumirali speed i marihuanu. Također je odgovornost za napad prebacio na drugu dvojicu osumnjičenih, ističući kako ih je pokušao spriječiti, ali da se, zbog brutalnog premlaćivanja, u jednom trenutku uplašio za vlastitu sigurnost.

Istraga se nastavlja dok su osumnjičeni u pritvoru.