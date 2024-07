VIDEO Orban se sastao s predsjednikom svjetske velesile: "Nismo sami! Mirovna misija se nastavlja..."

Nakon iznenadnog posjeta Moskvi prošlog tjedna koji je izazvao bijes europskih čelnika, mađarski premijer Viktor Orban otišao je na još jedno nenajavljeno putovanje, ovaj put u Kinu gdje se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

"Mirovna misija 3.0", napisao je Orban na platformi X nakon dolaska u Peking. Kina je ključna sila u stvaranju uvjeta za mir u rusko-ukrajinskom ratu, dodao je Orban, a u Pekingu je rekao da Mađarska "snažno cijeni" mirovnu inicijativu Kine u vezi sa sukobom u Ukrajini, prema mađarskoj novinskoj agenciji MTI.

Orban i Xi sastali su se u državnoj gostinjskoj kući Diaoyutai u Pekingu, izvijestili su kineski državni mediji.

"Međunarodna zajednica trebala bi stvoriti uvjete za nastavak izravnog dijaloga i pregovora između dviju strana i pružiti pomoć", rekao je Xi Orbanu, prenose kineski državni mediji. "U interesu je svih strana tražiti političko rješenje putem brzog prekida vatre", dodao je, prenosi Reuters.

Orban je rekao da je Kina "ključna sila u stvaranju uvjeta za mir u rusko-ukrajinskom ratu", navodeći to kao razlog svog sastanka sa Xijem samo dva mjeseca nakon što je kineski čelnik posjetio Budimpeštu.

"Predsjednik Xi mi je danas jasno dao do znanja da će Kina nastaviti svoje napore usmjerene na stvaranje uvjeta za mir. Nismo sami!

Mirovna misija se nastavlja…", objavio je Orban nakon sastanka s kineskim predsjednikom.

