Orban sletio u Moskvu: Otkriven je njegov idući korak

Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u Moskvu kako bi se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćila je mađarska vlada u petak.

"Orban je stigao u Moskvu u sklopu svoje mirovne misije", rekao je tajnik mađarskog premijera za medije Bertalan Havasi nacionalnoj novinskoj agenciji MTI i dodao da će se mađarski čelnik ondje sastati s Putinom.

Poslije devet sati Vladin zrakoplov Airbus A-319, koji prevozi mađarskog premijera Viktora Orbána, poletio je iz Budimpešte prema Rusiji, gdje će Orban posjetiti Kremlj i sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a u pratnji je ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell oglasio se povodom informacija da je mađarski premijer Viktor Orban otputovao u Moskvu na sastanak s predsjednikom Vladimirom Putinom, istaknuvši da on ne predstavlja EU, nego da je riječ isključivo o bilateralnom odnosu Rusije i Mađarske.

"Posjet premijera Viktora Orbana Moskvi događa se isključivo u okviru bilateralnih odnosa između Mađarske i Rusije", objavio je Borrell.

Mađarska kao zemlja koja obnaša rotirajuće predsjedništvo do kraja ove godine ne predstavlja EU u inozemstvu, što je isključiva nadležnost predsjednika Europskog vijeća kada je riječ o razini čelnika država ili vlada te visokog predstavnika kada je riječ o ministarskoj razini.

"Premijer Orban nije dobio mandat Vijeća EU-a za posjet Moskvi. Pozicija EU-a o ruskom agresivnom ratu održava se brojnim zaključcima Europskog vijeća. To stajalište isključuje bilateralne kontakte između EU-a i predsjednika Putina", ističe Borrell.

Dodaje da Orban ni u kojem obliku ne predstavlja EU i podsjeća da je Međunarodni kazneni sud podigao optužnicu protiv Putina i izdao uhidbeni nalog zbog njegove uloge u prisilnoj deportaciji djece iz Ukrajine u Rusiju.

"S takvim sastankom mađarsko predsjedanje završava prije nego što je stvarno i počelo", osuđuje jedan neimenovani EU diplomat. "Čini se da Mađarska nije shvatila svoju ulogu... Skepticizam zemalja članica EU-a spram toga nažalost je bio opravdan. Radi se samo o promicanju interesa Budimpešte," dodaje taj diplomat.

Finski premijer Petteri Orpo opisao je vijest o posjetu uznemirujućom. "Kad bi otišao u posjet Moskvi, to bi značilo nepoštivanje dužnosti predsjedavajuće zemlje EU-a i potkopavanje interese Europske unije", objavio je na X-u Orpo.

Pavel Havliček, istraživač pri češkom Udruženju za međunarodne poslove, rekao je da je Orbanov posjet zloporaba slabosti Bruxellesa u periodu formiranja novog saziva i opasno potkopavanje zajedničkog europskog stajališta.

Orban kaže da mu je jasno da nema pravo pregovarati u ime EU, ali da se mir ne može sklopiti "iz udobne fotelje u Bruxellesu". "Ne možemo sjediti prekriženih ruku i čekati da rat čudesno završi", napisao je mađarski premijer na X-u.

You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN