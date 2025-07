Snažna oluja poharala je Split i iza sebe ostavila nered i ozlijeđene osobe.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Sanja Jurišić i Tomislav Šuta - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Šuta je pozvao građane da prijave štetu koja je nastala zbog nevremena. Građani to mogu učiniti na mail adresu prijavastete@split.hr.

"Sve službe na terenu su promptno reagirale", poručio je Šuta i dodao da su najgore prošli zapadni i sjeverni dio grada.

"Marjan do daljnjeg zatvoren"

"Ozlijeđeni građani s Marjana su brodicama prevezeni u bolnicu", rekao je i dodao da će Park šuma do daljnjeg biti zatvorena.

"Uključio se premijer, ministar Božinović, Hrvatske šume, a i vojska se stavila na raspolaganje. Mislim da će sve u razumnim okvirima privedeno kraju", rekao je splitski gradonačelnik.

Dodao je i da stara gradska jezgra ne može "popiti toliku količinu kiše" te da je upravo to jedan od izazova.

"Oborinska odvodnja je jedan od izazova"

"Jedan od izazova je oborinska odvodnja. Taj dio je Grad dobrim dijelom zanemario i mislim da je to prioritet", poručio je i dodao da je danas na kolegiju govorio o desetak "crnih točaka" na kojima dolazi do plavljenja te da je za njih potrebno napraviti sveobuhvatne elaborate. "Gradska blagajna će to morati podnijeti", poručio je.

Šuta je rekao i da bi konstrukcija Ultra Europe festivala koja je srušena trebala biti sanirana na vrijeme, ali i dodao da je odgovornost za to na organizatorima.