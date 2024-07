Skandal u BiH zbog vojnika iz Srbije: "Ovo je klasični akt agresije"

Skupina pripadnika vojske Srbije, točnije njenih kadeta i časnika, pojavila se proteklog vikenda u BiH i to u odorama u kojima su defilirali po Bratuncu, Prijedoru i na Kozari. Njihov postupak potaknuo je burne reakcije i novu seriju uvreda i optužbi između bošnjačkih i srpskih dužnosnika te vlasti i oporbe.

Dvadesetak kadeta, ali i časnika vojske Srbije pozornost su privukli kada su u svečanim odorama i sa zastavom Srbije u nedjelju prošli centrom Prijedora, a ispostavilo se kako su isto tako odjeveni i zajednički postrojeni bili i na Kozari te dan ranije u Bratuncu, gdje su vlasti Republike Srpske i Srbije obilježavale zbivanja iz posljednjeg te Drugog svjetskog rata.

Tu je činjenicu reklamirao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je fotografiju podijelio na društvenim mrežama uz komentar "Konačno", a potom je s obilježavanja obljetnice bitke na Kozari slao poruke kako su Hrvati i Bošnjaci uvijek kroz povijest bili na strani zla, a da su u Drugom svjetskom ratu ginuli isključivo kao "pripadnici zločinačkih hordi".

Страдање на Козари треба да обиљежава цијели српски народ.



Ако се не боримо за сјећање и памћење, испашће да су они који су правили злочине жртве, а ми страдалници да смо џелати. Зато је важно да се у што већем броју окупљамо овдје и да причамо истину, јер она је на нашој… pic.twitter.com/TBwkAskW7L — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 7, 2024

"Tko je otvorio vrata vojsci Srbije", pitanje je koje u ponedjeljak na naslovnici postavlja sarajevski Dnevni avaz, upućujući prijekore domaćim političarima koje optužuje da se naknadno čude zbog tog skandala, a o svemu su znali još u petak, kada ih je veleposlanstvo Srbije izvijestilo o dolasku svojih kadeta kako bi oni sudjelovali na komemoracijama.

U obavijesti poslanoj na adresu Ministarstva vanjskih poslova BiH stajalo je kako oni dolaze u sklopu izaslanstva ministarstva za rad i boračka pitanja u vladi Srbije, a kao predstavnici Ministarstva obrane i vojske Srbije te kako će biti u vojnim odorama, ali bez oružja.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović odmah je zatražio istragu kako bi se utvrdilo tko je i zbog čega dao suglasnost da se djelatne vojne osobe iz druge države pojave u vojnim odorama, a sve je stavio u kontekst deklaracije tzv. svesrpskog sabora iz lipnja koja je pozvala na jačanje veza Srbije i RS.

"Međunarodna zajednica mora ozbiljno i na vrijeme shvatiti opasni sadržaj usvojene deklaracije tzv. svesrpskog sabora, koja predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta države Bosne i Hercegovine", izjavio je Bećirović, uz poruku kako zbog suodgovornosti za ratne zločine počinjene u BiH pripadnici Vojske Srbije nemaju nikakvo pravo boraviti na njenom teritoriju.

Zahtjevu da se utvrdi odgovornost pridružio se i drugi član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Prvo i osnovno pitanje ovdje je, tko je odobrio ulazak Vojske Srbije u BiH? Predsjedništvo BiH to nije učinilo. Je li to uradilo Ministarstvo obrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo obrane, onda je riječ o klasičnom aktu agresije", izjavio je Komšić.

Ministar obrane Zukan Helez potom je izjavio kako od njegovog ministarstva nitko nije dobio niti je tražio suglasnost pa je poručio kako će o svemu biti provedena interna istraga, a utvrde li se propusti odgovorni će biti sankcionirani.

Njegov zamjenik Aleksandar Goganović, koji je imenovan kao kadar iz Republike Srpske, naknadno je pojašnjavao kako se dolazak kadeta nije morao ni najaviti Ministarstvu obrane jer je riječ o posjetu realiziranom kroz suradnju ministarstava Srbije i RS zaduženih za rad i boračka pitanja. Tvrdi kako je u takvim okolnostima bilo potrebno samo izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova BiH što je Srbija i učinila.

No Goganovićev stranački šef Dodik ovaj je incident iskoristio kako bi poslao poruku da ga uopće ne zanima što misli državni vrh BiH "o deset nenaoružanih momaka", kao i da pozivanjem pripadnika vojske Srbije u BiH uzvraća na usvajanje rezolucije kojom je Opća skupština UN osudila genocid u Srebrenici.