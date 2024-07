"Mirovna misija 3.0": Orban iznenada otputovao u Kinu

Nakon iznenadnog posjeta Moskvi prošlog tjedna koji je izazvao bijes europskih čelnika, mađarski premijer Viktor Orban otišao je na još jedno nenajavljeno putovanje, ovaj put u Kinu, izvijestili su kineski državni mediji u ponedjeljak ujutro.

"Mirovna misija 3.0", napisao je Orban na platformi X nakon dolaska u Peking, objavivši fotografiju na kojoj se vidi kako ga je u zračnoj luci dočekao zamjenik kineskog ministra vanjskih poslova Hua Chunying.

Kina je ključna sila u stvaranju uvjeta za mir u rusko-ukrajinskom ratu, dodao je Orban na platformi X, a u Pekingu je rekao da Mađarska snažno cijeni mirovnu inicijativu Kine u vezi sa sukobom u Ukrajini, prema mađarskoj novinskoj agenciji MTI.

Prema kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhui, Orban bi se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ